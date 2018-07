Von Ingrid Neumann

Die originelle Idee, für zwei verschiedene Unternehmen mit einem Geschäftsbericht an die Öffentlichkeit zu treten, ist ein deutlicher Hinweis darauf, daß die Feldmühle AG, Düsseldorf-Oberkassel, und die Dynamit Nobel AG, Troisdorf, auf gemeinsamen Kurs gegangen sind. Beide Unternehmen, denen ursprünglich nur das Interesse von Dr. Friedrich Flick gemeinsam war, sind jetzt vielfältig miteinander verbunden und auf dem besten Wege, ein Konzern zu werden. Dieser erste Bericht nach der heiß umkämpften und nicht gleich auf Anhieb geglückten Umwandlung trägt bereits sichtbar den Stempel der unternehmerischen Konzeption, die seinerzeit in den jahrelangen gerichtlichen Auseinandersetzungen um die Zulässigkeit der von Flick begehrten Umwandlung immer wieder als Begründung für das erstrebte Ziel angeführt worden war.

Zunächst einmal präsentiert sich nunmehr die Flick-Gruppe – vertreten durch die als reine Holding tätige Verwaltungsgesellschaft für Steinkohlenbergbau und Hüttenbetrieb mbH als Alleinaktionär der Feldmühle AG. Hugo Stinnes, der seinerzeit im Zuge der angestrebten Umwandlung seinen Besitz noch mit in die von Flick als Auffanggesellschaft gegründete AG für Papier- und Zellstoffinteressen eingebracht hatte, ist damit also ebenfalls aus dem Rennen ausgeschieden. Die somit vollständig kontrollierte Flick-Tochter Feldmühle ist mit der Verwaltungsgesellschaft durch einen Organschaftsvertrag verbunden.

Die Feldmühle ihrerseits hält nunmehr knapp 82 % des Kapitals des Troisdorfer Chemieunternehmens, das nicht nur, wie sein Name sagt, als Sprengstoff- und Munitionshersteller Bedeutung erlangt, sondern auch als Kunststoffproduzent und -verarbeiter einen Namen hat. Diese Verwandtschaftsbeziehungen sind ebenfalls durch einen Organschaftsvertrag mit der „Muttergesellschaft“ Feldmühle besiegelt worden. Die darin vereinbarte Dividendengarantie dürfte nur noch die Schweizer Bührle-Gruppe betreffen, die ihren Dynamitanteil offenbar gehalten hat. Für das Geschäftsjahr 1962 vereinnahmt die Feldmühle von ihrer Troisdorfer er Tochter 12,3 Mill. DM, die sogleich an die Flick-Obergesellschaft abgeführt werden. Dafür darf die Feldmühle ihrerseits ihren ausgewiesenen Gewinn in Höhe von 24,8 Mill. DM – das würde bei dem Grundkapital von 64 Mill. DM immerhin für eine mehr als 38prozentige Dividende reichen – behalten. Alleinaktionär Flick verzichtet auf die Feldmühle-Ausschüttung und stärkt dafür die Rücklagen der Gesellschaft. Inzwischen sind auch 11 Mill. DM in Grundkapital umgewandelt worden, das sich damit auf 75 Mill. DM erhöht.

Zum erstenmal gibt es für den Feldmühle-Dynamit-Bereich eine konsolidierte Bilanz. Die enge Zusammenarbeit der beiden Gesellschaften manifestiert sich auch in der personellen Verflechtung der Verwaltungen in Düsseldorf und Troisdorf. Für beide Unternehmen sind bereits jetzt Vorteile sichtbar, die sich aus der Zusammenfügung des größten Papierproduzenten der Bundesrepublik mit einem namhaften Werk der chemischen Industrie ergeben. Für die Feldmühle bedeutet der feste Halt in der Kunststofferzeugung unbedingt eine Stärkung ihrer Krisenfestigkeit. Die so erreichte Verbreiterung der Produktionsbasis kommt dem Trend des Unternehmens, sich aus Konkurrenzgründen stärker auf höherwertige Sorten zu verlegen, entgegen. Und für Troisdorf schließlich stand am Beginn dieser von Friedrich Flick gestifteten Ehe die von Feldmühle an Dynamit erfolgte Verpachtung des Chemie- und Korundwerkes Lülsdorf, das der bisher an Raumnot leidenden Dynamit AG großen Grundbesitz und damit die Möglichkeit zu notwendiger Expansion gegeben hat.

Mit einem Konzernumsatz von 1,38 Mrd. DM im Geschäftsjahr 1962 ist die neue Unternehmensgruppe in eine beachtliche Größenordnung eingerückt. Die Feidmühle allein verzeichnet bei einer Zuwachsrate von 4,9 % einen Umsatz von 545 Mill. DM, in Troisdorf wurden 836 Mill. DM erzielt, das entspricht einer Steigerung von 7%. Bei beiden Gesellschaften wird hoch investiert. 111 Mill. DM sind im abgelaufenen Geschäftsjahr in der Gruppe für Investitionen aufgewendet worden, davon 63 bei Dynamit Nobel und 48 im Feldmühle-Bereich.