Personenkult um Franz Josef Strauß im CSU-Pariei-Organ

Rühstorf, Pfarrdorf, Niederbayern, 677 Einwohner .. kann im Bayerischen Jahrbuch für 1962/63 nachgelesen werden. An diesem heißen Sommerabend aber hat Ruhstorf nicht 677 Einwohner, sondern runde 4000. So viele bayerische Männer und Frauen nämlich drängen sich im Bierzelt und warten auf Franz Josef Strauß. Sie sind aus allen Gegenden des Vilstales und des Rottales herbeigeeilt, als der Speck Philipp aus Egenfelden, seines Zeichens Bundeswahlkreisgeschäftsführer, bekanntgab: „Da Strauß kimmt!“

Die Temperatur im großen Bierzelt klettert allmählich auf den Siedepunkt, die Kellnerinnen können kaum genug Bier heranschaffen, Brauer und Wirt sind zufrieden. Die Stimmung steigt mit der Temperatur und als Strauß auf dem Festplatz eintrifft, geleitet ihn die Festkapelle mit den Klängen des Bayerischen Defiliermarsches durch das Zelt. Der einheimische Abgeordnete, der Eggenfeldener Rechtsanwalt Fritz Kempfler, begrüßt den CSU-Chef, und der Beifall will kein Ende nehmen.

Es wird später Abend, bis Franz Josef Strauß den wohlverdienten ersten Schluck des süffigen Festbieres genießen kann. Aber nun stürmt die erste Welle der Autogrammjäger heran. Vom Teenager bis zum Opa umlagern sie den Gast aus München eine Stunde lang, um den begehrten Namenszug als Erinnerung mit nach Hause zu bringen. Es fehlt nicht mehr viel von Mitternacht, als Strauß, wie man so sagt, endlich zum Schnaufen kommt. Mit einem schneidigen Marsch wurde die Kundgebung eingeleitet, und mit Marschmusik soll sie auch beendet werden. Der Birnbacher Gastwirt und Viehhändler Franz Xaver Unertl, äußerst populärer Bundestagsabgeordneter, setzt sich den grünen Hut mit dem weißen Buschen auf und greift zum Taktstock. Der Bayerische Defiliermarsch erklingt, und Unertl steht vor den Musikern, als hätte er sein Lebtag nichts anderes als den Taktstock geschwungen.

Die Kundgebungsbesucher sitzen noch eine Weile beisammen und bestellen sich noch eine frische Maß. Alte Bekannte und Leute, die sich vor zwei oder drei Stunden noch nicht gekannt hatten, haben jetzt ein gemeinsames Gesprächsthema. „Er hat scho recht mit dem, was er g’sag hat“, klingt es an den langen Tischen immer wieder auf. Und nicht weniger oft ist zu vernehmen: „Mit’m Strauß an da Spitzn bleibt d’ CSU scho vorn!“ Es sind Männer und Frauen des Volkes, die hier beieinander sitzen, Männer und Frauen eines gesegneten Landstriches mit uralter christlicher Tradition, Männer und Frauen, die zu vielzitierten „Stammwählern“ der Union gehören. Um sie braucht sich die Union keine Sorge zu machen, denn sie haben sich ihr gesundes Urteilsvermögen, gut und böse, aufrecht und falsch zu unterscheiden, bewahrt; sie erkennen auch die falschen Propheten.

Der Ruf „Da Strauß kimmt!“ ist längst verstummt. Die vielen Pkw haben eine zerschundene Wiese zurückgelassen, im Bierzelt verlöschen die Lichter, die letzten Ruhstorfer machen sich auf den Heimweg. Zufrieden unterhält man sich darüber, wie groß und mit wieviel Bildern wohl die Heimatzeitung die Ruhstorfer Veranstaltung und den Massenbesuch, den sie erfuhr, für immer schwarz auf weiß festhalten wird. Ein großer Tag für ein kleines verstecktes Pfarrdorf klingt aus... (Carl Schmöller im „Bayern-Kurier“ Nr. 32/1963)