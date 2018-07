An der Pariser Börse suchen immer noch hohe Beträge aus den während des Sommermonats gezahlten Dividenden Anlage. Die in diesen Monaten in schneller Folge veröffentlichten Halbjahresabschlüsse zeigen erstaunlich günstige Resultate, so daß die Aussicht auf mindestens gleiche Jahresdividenden berechtigt erscheint. Große Sarge bereitet zwar die Preisentwicklung, die von der Regierung nur schwer zum Stehen gebracht werden kann. Sie beflügelt das Sachwertdenken. Schließlich erinnert sich die Kundschaft an die gesetzliche Vorschrift, bis Ende dieses Jahres eine Aufwertung der noch nicht dem Zeitwert angepaßten Reserven vorzunehmen.

Den Aktionären zahlreicher Gesellschaften, die sich zu dieser Bilanzbereinigung noch nicht entschlossen haben, stehen daher angenehme Überraschungen bevor. Und schließlich wartet die Kundschaft mehr oder, weniger geduldig auf die Bildung von Investmenttrusts mit variablem Kapital, die im Monat Oktober endlich startbereit sein könnten und die Emissionsbanken zwingen werden Anlagewerte über die Börse zu kaufen. Die Banken bereiten sich schon jetzt vor.

Hinzu kommt, daß die Börse immer wieder zum Schauplatz interner Interessenumschichtungen wird. Die Besitzveränderungen in Schneideraktien wirken weiter. Es wird angenommen, daß die belgische Empaingruppe bereits 20 bis 25 % des Kapitals dieses großen Montan- und Maschinenkonzerns in Händen hat. Aber die Aufkäufe werden diskret fortgesetzt. Das Interesse hat nunmehr auch auf die Konzernbank der Schneidergruppe, die Union Européenne (an der Schneider 42% besitzt), übergegriffen. Die Empaingruppe ist in Frankreich nicht fremd. Sie ist im Aufsichtsrat der Banque Union Parisienne vertreten und sie besitzt ferner eine maßgebende Beteiligung an der Banque de Participation, die übrigens einen Teil der Schneideraktien offiziell übernommen hat. Welche Veränderungen in der Verwaltung der Union Européenne vorgehen werden, läßt sich noch nicht übersehen, da offenbar die Besitzumschichtung in den Aktien neue Kombinationen ergeben. Retlaw