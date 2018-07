STRASSBURG (Château des Rohans):

„La Grande Aventure de l’Art“

Erst in diesem Jahr konnte sich Strasburg ins überlokale Ausstellungsprogramm einschalten, nachdem das Musée des Beaux Arts im Schloß Rohan neue und entsprechend große Räume bezogen hat. 200 Gemälde vornehmlich französischer und deutscher Provenienz dokumentieren „Das Große Abenteuer der Kunst des 20. Jahrhunderts“. Das Straßburger Unternehmen unterscheidet sich von ähnlichen Retrospektiven durch einen streng chronologischen Aufbau. Für jedes oder fast jedes Jahr zwischen 1900 und 1962 hat Museumsdirektor Hans Haug die Bilder (manchmal auch nur ein einzelnes Bild) herausgesucht, die gerade diesen Augenblick im Gang der Entwicklung signalisieren, wobei nicht das Lebensalter des Künstlers entscheidet, sondern der Moment seiner „Aktualität“. Das ergibt für den Betrachter mindestens drei spannende Fragen: Welcher Maler erscheint in welchem Jahr mit welchem Bild? Beispielsweise: für 1900 Münch mit der „Sommernacht am Oslofjord“. 1905 Marquet, Matisse, Bonnard, Rouault. Picasso zum erstenmal 1906 (mit einer Seiltänzer-Zeichnung), zum zweitenmal 1913 (das mit zwölf Künstlern als ein „Schicksalsjahr“ herausgehoben wird), dann wieder 1921 und schließlich 1960. Marc ist 1912, Klee 1918 an der Reihe. Aus der Entwicklung nach 1945: Hans Hartung für 1950, Vieira da Silva für 1952, Dubuffet für 1959, aber für 1962 wieder Künstler der alten Garde: Arp, Masson, Bissiere. Die Wahl erscheint manchmal subjektiv, gelegentlich müssen Lückenbüßer herhalten. Aber das Ganze ist imponierend, aufregend – ein Abenteuer. – Die Ausstellung endet am 15. September.

MÜNCHEN (Galerie Otto Sfangl):

„Küchenmeister“

Diesmal präsentiert Otto Stangl einen jüngeren, noch keineswegs prominenten deutschen Maler, der 1961 auf der „Biennale Junge Kunst“ in Paris hervorgetreten ist und für den sich André Malraux in Paris und Herbert Pée vom Ulmer Museum einsetzten. Reinhard Küchenmeister, gebürtiger Berliner, seit einem Jahr in einem Dorf nördlich von Paris ansässig, ist schon deshalb bemerkenswert, weil er seit 1960 etwa so malt, wie heute viele malen. Er vertritt konsequent, was man als „Neue Figuration“ bezeichnet. Die Farbmaterie, in Schwarz und Grau oder in Braun und Rot, mit aufgerauhter rissiger Haut, wird „Körper“, Figur, Statue, Torso, jedenfalls eine aufrechte, aufgerichtete Vertikale, die sich mit klassischer Attitüde, mit gelassener Ruhe, manchmal auch mit einer geradezu pathetischen Geste gegen die Umwelt, den helleren oder dunkleren Raum ringsum behauptet. Die Ausstellung dauert bis zum 31. August. g. s.

MÜNCHEN (Städtische Galerie): „Franz Marc“

Es ist bislang noch niemals eine so umfassende überschau über das, Lebenswerk Franz Marcs geboten worden, wie sie jetzt Direktor Hans Konrad Röthel in der Städtischen Galerie zu München zusammengetragen hat. Nur einige wenige Bilder fehlen, um das Oeuvre vollständig zu machen. Dem Betrachter ist damit Gelegenheit gegeben, die Entwicklung des Künstlers durch ihre Hauptstadien lückenlos zu verfolgen. Ähnlich wie bei Kandinsky läßt auch bei Marc das Frühwerk kaum etwas von der Freiheit und der Originalität des reifen Schaffens ahnen. Die Loslösung von der Naturvorlage, der Schritt in die freie Gestaltung aus der Farbe und der kompositorischen Vision, sowie vollends zuletzt in die reine Abstraktion, vollzieht sich bei Marc aber viel naiver, elementarer, sensueller. Indessen kann sich gerade angesichts dieser vergleichenden Gesamtschau der Eindruck verstärken und vertiefen, daß die ganze mächtige Bewegung in der Kunst um den Ersten Weltkrieg doch wohl mehr einen leuchtenden Schlußpunkt als einen neuen Anfang, mindestens etwas in seiner eruptiven Kraft Unwiederholbares bedeutete. Dieser Reiz der Ursprünglichkeit ist es vor allem, der von einer solchen Totalschau des Marc-Werkes ausgeht. Daneben imponiert das großartige Können, die bewußte Arbeit und die echte bildnerische Poesie. Sie nicht zuletzt bestimmt vor allem den Wert der kleinen Formate und der graphischen Blätter, besonders der Bleistiftzeichnungen, in denen die schöpferischen Gedankengänge des Künstlers oft aufs verblüffendste nachzulesen sind. – Die Ausstellung dauert bis zum 13. Oktober. a–fh