Inhalt Seite 1 — Kosmetika und Zigaretten sind wichtiger als die Urlaubsreise Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was von alledem, was heute an materiellen Gütern zu Ihrem Alltag gehört, würden Sie denn am leichtesten aufgeben können? fragte ich eine junge Hamburgerin. Ihre Antwort waren zunächst erschrocken geweitete Augen und dann die ängstliche Erkundigung: „Ja, muß denn schon wieder für irgendwas gesammelt werden?“ Sie atmete erleichtert auf, als sie hörte, es handele sich nur um eine Umfrage. Schließlich meinte sie, auf ihre Kaffeemaschine verzichten zu können. „Kaffee kann man mit der Hand mahlen

Ich hatte gerade diese Frau zuerst gefragt, weil sie am Rande einer Großstadt lebt, auf einem Grundstück, wo noch vor zwanzig Jahren eine siebenköpfige Familie wohnte. Die Hausfrau mußte damals nicht nur für die Kinder sorgen, sondern einen großen Garten mit Obst- und Gemüseanlagen bewirtschaften, Hühner und Kaninchen füttern. Die große Wäsche wusch sie selbst mit der Hand. Sie backte selbst gern Kuchen. Kaffee gab es nur sonntags. Im Winter mußte sie die Kachelöfen heizen und einmal in der Woche den Badeofen.

Heute ist die Großstadt näher gerückt. Die jetzige Besitzerin des Grundstücks hat einen eigenen Wagen. Aus dem Gemüsegarten ist ein Pingpongplatz geworden; Gemüse kommt aus den Geschäften, frisch, oder aus der Tiefkühltruhe. Das Gras wird mit dem Motor-Rasenmäher geschnitten. Es gibt einen Eisschrank und eine Waschmaschine, aber keinen Backofen mehr.

Mein Fragebogen, den ich dieser Frau vorlegte und mit dem ich herausfinden wollte, was den Frauen von heute unentbehrlich sei, enthielt folgende alltägliche Dinge: Nylonstrümpfe, Lippenstift, Hautcreme, Haarfarbe, Parfüm, Badezimmer, Markenseife, Wäschevorräte für zwölf Personen, Waschmaschine, Küchenmaschine, Geschirrspülmaschine, Multimix, Kaffeemaschine, Telephon, Fernsehapparat, Staubsauger, Garderobe für eine Woche, Konfekt, Whisky, Bier, Kaffee, Zigaretten, Tee, die Urlaubsreise, der Wagen. Es scheint eine willkürliche Zusammenstellung zu sein; es sind indessen alles Dinge, die unseren Alltag bestimmen.

25 Mädchen und Frauen im Alter von 17 bis 65 Jahren antworteten darauf. Es gehörten dazu: Zwei Lehrerinnen, eine Schülerin der Oberschule, eine Abteilungsleiterin, drei Verkäuferinnen, zwei Hausangestellte, eine Sekretärin, eine Unternehmerin, eine Laborantin, zwei Ärztinnen, eine Heimleiterin, eine Photographie zwei Buchhalterinnen, zwei Banklehrlinge und sechs Hausfrauen. Sechs waren unter 25 Jahre alt, acht zwischen 25 und 40 und elf zwischen 40 und 65 Jahren.

Ausnahmslos wurde als erstes die Urlaubsreise gestrichen. Auf sie also könne man verzichten, meinten die Interviewten. Dann folgten die „Wäschevorräte für zwölf Personen“. Schließlich fanden auch noch die Küchen- und Geschirrspülmaschine und sogar der Fernsehapparat eine ziemlich leichte „Aufgabe“.

Alles andere aber erwies sich als völlig uneinheitlich. Während eine Lehrerin schon an nächster Stelle auf Multimix und Staubsauger verzichten wollte, während sie Kaffee und Zigaretten für wichtiger hielt als die Garderobe für eine Woche, gaben andere wiederum Whisky und Bier sogleich nach den Wäsche Vorräten auf. Bis zuletzt blieben in jedem Fall die Kosmetika ungestrichen. Und um den letzten Rang streiten sich: das Badezimmer (mit acht von 25), die Garderobe für eine Woche („viel zuwenig“, schrieb hier eine Verkäuferin an den Rand), die Zigaretten (vier von 25), die Hautcreme (fünf von 25), der Staubsauger (eine von 25). Auf jeden Fall galten bei denen, die ich gefragt habe, die Genußmittel und die Kosmetika zu den unentbehrlichen Produkten, weit mehr als Elektrogeräte.