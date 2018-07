Von Zweistein

Wie schnell fliegen wir eigentlich erkundigt sich der Fluggast. „500 Kilomter pro Stunde“, antwortet die Stewardeß. „Dann müssen wir also in einer Stunde ankommen, denn bis München sind es noch genau 500 Kilometer“, meint daraufhin der Fluggast, doch er wird vor der Stewardeß belehrt: „Sie müssen den Wind berücksichtigen. Ich habe Ihnen nur die Luftgeschwindigkeit genannt, nicht die Geschwindigkeit über Grund. Diese ist beispielsweise, wenn wir Rückenwind haben, um die Geschwindigkeit des Windes größer, beziehungsweise kleiner, wenn wir gegen den Wind fliegen.“

An dieser Stelle des Gesprächs mischt sich ein unverbesserlicher Denksportler ein: „Angenommen, ein Flugzeug fliegt mit konstanter Luftgeschwindigkeit von A nach B und gleich wieder zurück nach A, ohne in B zu landen. Dieser Hin- und Herflug findet zweimal statt: an einem windstillen Tag und dann noch einmal bei gleichbleibend starkem Wind, der genau in Richtung A nach B weht. An welchem der beiden Tage ist das Flugzeug länger unterwegs? Oder dauert der Flug beide Male gleich lang?“ (Auflösung im politischen Teil)