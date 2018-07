Bericht und Poesie, Realität und Spiel: das erste Programm analysierte den Fall Sacco-Vanzetti auf zweifache Weise. Zuerst gab Peter von Zahn, mit der gewohnten unterkühlten Zärtlichkeit, eine Dokumentation jenes legendären Prozesses, der 1920 in Massachusetts begann und sieben Jahre später mit der Hinrichtung der wegen Mordes angeklagten und in einer juristischen Farcen-Prozedur verurteilten italienischen Anarchisten endete.

Leider ließ sich Zahns Rapport zunächst recht simpel an; statt beim Thema zu bleiben und ein präzises Bild Neuenglands in den zwanziger Jahren zu zeichnen, begnügte man sich allzulange mit einer höchst beliebigen Zeit-Illustration: Brecht, Dempsey und Tschiangkaischek, Mussolini und Lindbergh – das hatte mit der Sache nichts zu tun und hätte genausogut einen Berliner Alsberg-Fall verdeutlichen können. Erst ganz zum Schluß gewann die Analyse, präziser werdend, Gewicht: Da sah man den Henkern, Staatsanwalt Katzmann, Richter Thayer und Gouverneur Fuller, ins Auge; da wurden alte Zeugen befragt, bewegend, als ein Anwalt davon sprach, daß wir auf dem Wege ins gelobte Land noch nicht einmal am Fuß des Berges Sinai seien; da hörte man Dos Passos‘ bedächtige Rede (und erinnerte sich an die große, von Zollschein Dreyfus-Pathos getragene Proklamation des Anatole France); da kamen schließlich, nach den Demonstranten, die Trauernden ins Bild: Tausende von Menschen, die an einem regnerischen Sommertag nicht nur Sacco und Vanzetti, sondern die geschändete Gerechtigkeit beweinten.

Dann folgte das Spiel. Reginald Roses „Der Fall Sacco und Vanzetti“ ist mit parabolischer Strenge durchkonstruiert; Schwarz und Weiß sind nicht vermischt; der Autor verzichtet auf alle Nuancen psychologischer Art. Eine Folge sehr kürzer Szenen soll, aussparend und abstrakt verdeutlichend, die Maxime belegen: Wer „anders“ ist, ist schlecht. Wären der Fischhändler Vanzetti und der Schuhmacher Sacco patriotische Amerikaner und nicht Italiener, Anarchisten, linksradikale Pazifisten, Kriegsdienstverweigerer und „Bolschewisten“ gewesen, man hätte sie – sucht Rose zu beweisen – niemals getötet.

Das Stück hat das Pathos einer echten Moralität, und es scheint nicht ratsam, sich über die pädagogische Akzentuierung dieses Falls, der wie kein zweiter zur Gewissenserforschung Amerikas führte, belustigt zu zeigen. Ämterschacher und Bestechung, Vorurteile (rassischer oder religiöser Natur) sind uns nicht fremd; Warner werden noch immer belächelt, Intellektuelle verdächtigt; wer „anders“ ist und sich den Usancen der Mehrheit entzieht, sieht sich 1963 mit den gleichen Vokabeln wie einstmals Vanzetti und Sacco bedacht.

Eine amerikanische Parabel also, eine historische Sequenz, die in die Gegenwart führt und dem Betrachter jenes Gefühl des mea res agitur gibt, das nicht zuletzt den Akteuren, vor allem Neutze und Freitag, zu verdanken ist. Es wurde sparsam demonstriert: die Henker waren keine diabolischen gourmets, sondern Karriereristen und bigotte Patrioten; die Opfer hatten die stille, sehr unheroische und wahrhaft sokrätische Größe der Vanzettischen Proklamationen.

Nur der Kommentator war schwer zu ertragen. Statt knapp und leidenschaftslos zu erläutern, machte er allerlei Mätzchen, pumpte sich die Backen auf, riß den Schlipsknopf herunter (Vorbild: amerikanischer Thriller im Redaktionsstuben-Milieu) und hantierte mit Akten herum, als wollte er Unterwäsche verkaufen.

Verfremdung in Ehren; aber „Sacco und Vanzetti“ als Vertreter-Moritat; Augenzwinkern und biederes Hemdsärmel-Pathos („Kinder, ist das hier heiß“) als Schaffott-Kommentar – das geht entschieden zu weit. Momos