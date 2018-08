Inhalt Seite 1 — Sogar in der Muttermilch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Gift kann auch von der Mutter auf das Kind übertragen werden. Man hat in Proben menschlicher Milch, die von der Nahrungs- und Arzneimittelprüfstelle untersucht worden sind, Reste von Insektiziden gefunden. Dies bedeutet, daß der mit Muttermilch ernährte Säugling zu der Last toxischer chemischer Stoffe, die sich in seinem Körper bilden, zwar wenig, aber regelmäßig etwas dazubekommt. Er ist dieser Gefahr aber keineswegs das erste Mal ausgesetzt; wir haben guten Grund anzunehmen, daß dies bereits der Fall ist, während er sich noch im Mutterleib befindet. Bei Versuchstieren dringen Insektizide, die chlorierte Kohlenwasserstoffe sind, ungehindert durch die Sperre der Plazenta, die üblicherweise wie ein schützender Schild schädliche Substanzen des mütterlichen Körpers vom Embryo fernhält. Obwohl die Mengen, die so vom Säugling aufgenommen werden, normalerweise winzig bleiben, sind sie nicht unwesentlich, weil Kinder gegen Vergiftungen empfindlicher als Erwachsene sind. Diese Sachlage bedeutet aber auch, daß der heutige Durchschnittsmensch mit ziemlicher Sicherheit sein Leben bereits mit der ersten Bürde jener wachsenden Last an chemischen Mitteln beginnt, die sein Körper von da an mitschleppen muß.

DDT wird also selbst bei niedriger Konzentration gespeichert, es häuft sich dann an, und schon bei einem Gehalt, der leicht in einer normalen Kost vorkommen kann, stellen sich Leberschäden ein. All diese Tatsachen veranlaßten schon im Jahre 1950 die Wissenschaftler der Nahrungs- und Arzneimittelprüfstelle zu erklären, „daß die Gefahr, die das DDT unter Umständen mit sich bringt, höchstwahrscheinlich unterschätzt worden ist“. In der Geschichte der Medizin hat noch keine ähnliche Lage bestanden. Noch weiß niemand, welche Konsequenzen sich am Ende daraus ergeben.

Die zweite große Gruppe von Insektiziden, die Alkylphosphate oder organischen Phosphate, zählen zu den giftigsten chemischen Stoffen der Welt. Die wesentlichste und augenfälligste Gefahr, die mit ihrem Gebrauch verbunden ist, liegt in der akuten Vergiftung von Menschen, die sie als Stäube- oder Spritzmittel anwenden oder unabsichtlich damit in Berührung kommen, wenn sie fein verteilt durch die Luft treiben, sich auf Gemüse niederschlagen oder in weggeworfenen Behältern zurückbleiben. In Florida fanden zwei Kinder einen leeren Sack und benützten ihn, um eine Schaukel auszubessern. Kurz darauf starben beide, und drei ihrer Spielgefährten erkrankten. Der Sack hatte einmal das Insektizid E 605 enthalten, das eines dieser organischen Phosphate ist. Untersuchungen stellten eindeutig fest, daß der Tod infolge Vergiftung mit E 605 eingetreten war. In einem anderen Fall starben im Staate Wisconsin zwei kleine Jungen, die Vettern waren, in der gleichen Nacht. Einer hatte gerade im Hof gespielt, als vom angrenzenden Feld, wo sein Vater Kartoffeln mit E 605 behandelte, der Sprühnebel hereintrieb; der andere Junge war seinem Vater übermütig in die Scheune nachgelaufen und hatte die Hand auf die Düse des Sprühgeräts gelegt.

Es liegt eine gewisse Ironie in der Entstehungsgeschichte dieser Insektizide. Zwar waren manche der Stoffe selbst – es handelt sich chemisch um Phosphorsäure-Ester – schon seit vielen Jahren bekannt, aber ihre Eigenschaften, Insekten zu vernichten, wurden erst Ende der dreißiger Jahre von Gerhard Schrader, einem deutschen Chemiker, entdeckt. Sehr bald erkannte die deutsche Regierung den Wert dieser chemischen Stoffe als neue und verheerende Waffen im Krieg des Menschen gegen seine eigenen Artgenossen, und die Arbeit daran wurde für geheim erklärt. Einige wurden zu tödlichen, auf die Nerven wirkenden Gasen. Andere, von nahe verwandter Struktur, wurden zu Insektiziden.

E 605 ist eines der meist verwendeten und verbreiteten organischen Phosphate. Es ist auch eines der wirksamsten und gefährlichsten. Honigbienen werden „wild erregt und kriegslustig“, wenn sie damit in Berührung kommen, sie putzen sich mit rasend schnellen Bewegungen und sind binnen einer halben Stunde dem Tode nahe. Ein Chemiker wollte auf dem unmittelbarsten Wege ergründen, welche Dosis eine akute Giftwirkung für menschliche Wesen hat, und schluckte eine winzige Menge von ungefähr 0,1194 Gramm. Die Lähmung erfolgte so schnell, daß er nicht mehr zu den Gegenmitteln greifen konnte, die er bereitgestellt hatte, und er mußte sterben. In Finnland soll E 605 das beliebteste Mittel für Selbstmord sein. In den letzten Jahren wurden aus dem Staate Kalifornien durchschnittlich im Jahr über 200 Fälle von unbeabsichtigten Vergiftungen mit E 605 gemeldet. In vielen Gegenden der Erde ist der Anteil des E 605 an der Sterblichkeit erschreckend hoch; im Jahre 1958 wurden 100 Todesfälle in Indien und 67 in Syrien verzeichnet, während es in Japan durchschnittlich 336 im Jahr sind.

Dennoch werden jetzt rund 3 175 000 Kilo E 605 auf Feldern und Obstgärten der Vereinigten Staaten verteilt, mit Hand-Sprühgeräten, mit motorisierten Nebel- und Stäubegeräten sowie vom Flugzeug aus. Die Menge, die allein auf kalifornischen Farmen verbraucht worden ist, könnte nach einer medizinischen Autorität „ein tödliche Dosis für das Fünf- bis Zehnfache der gesamten Bevölkerung der Welt liefern“.

Einer der wenigen Umstände, die uns davor bewahren, durch dieses Mittel ausgerottet zu werden, ist die Tatsache, daß E 605 und andere Chemikalien dieser Gruppe sich ziemlich schnell zersetzen. Ihre Überreste auf den Feldfrüchten, die mit ihnen behandelt wurden, sind daher, verglichen mit den chlorierten Kohlenwasserstoffen, verhältnismäßig kurzlebig. Sie halten sich jedoch immerhin so lange, daß sie eine Gefahrenquelle bilden und Wirkungen hervorrufen können, die von schweren bis zu tödlichen Erkrankungen reichen. In Riverside in Kalifornien wurden elf von dreißig Orangenpflückern von heftiger Übelkeit befallen, und bis auf einen mußten alle ins Krankenhaus gebracht werden. Sie zeigten typische Symptome einer Vergiftung mit E 605. Der Orangenhain war ungefähr zweieinhalb Wochen zuvor mit E 605 besprüht worden; sechzehn bis neunzehn Tage waren also die Überreste alt, durch die diese Leute zu halbblinden, von Erbrechen geplagten, fast bewußtlosen Jammergestalten wurden; und das ist keineswegs ein Rekord an Beständigkeit. Ähnliche Unglücksfälle sind in Obsthainen vorgekommen, die schon vor einem Monat besprüht worden waren, und in Orangenschalen hat man sechs Monate nach der Behandlung mit normalen Dosierungen noch Reste von E 605 gefunden.