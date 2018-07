Inhalt Seite 1 — Steuersünder und ihre Richter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es kann sein, daß Westdeutschlands Steuersünder demnächst die klassische Theorie von der Teilung der Gewalten verfluchen und gemeinsam mit der Finanzverwaltung jenem Zustand nachtrauern, der gegenwärtig herrscht. Das klingt recht seltsam, vor allem die Möglichkeit einer gemeinsamen Front von Steuersündern und Finanzverwaltung.

Jeder Steuerzahler, der zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht oder der vorsätzlich bewirkt, daß Steuereinnahmen verkürzt werden, macht sich schuldig. Bestraft wird auch die fahrlässige Steuerverkürzung, und seit einiger Zeit sogar die sogenannte Steuergefährdung.

Bei der Kompliziertheit unserer Steuergesetze und bei der Höhe der Besteuerung sollte niemand die Möglichkeit von sich weisen, einmal in einem der vielen Paragraphen hängenzubleiben. Mancher wurde schon zum Steuersünder, weil er Gegenstände für den privaten Gebrauch durch einen kleinen Kniff in eine Betriebsausgabe umwandelte; andere, weil sie glaubten, daß Nebeneinnahmen unbegrenzt steuerfrei seien.

Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt, sie wird mit Geldstrafe oder gar mit Gefängnis und Geldstrafe geahndet. Dabei gibt es für die Geldstrafe keine Grenze nach oben. Bei der fahrlässigen Steuerverkürzung sind 100 000 Mark die oberste Grenze. Natürlich ist außer der Strafe auch noch die zuwenig gezahlte Steuer zu entrichten.

Interessant ist nun, daß bei Verfahren, in denen Geldstrafen zu erwarten sind, sowohl der Steuerpflichtige als auch das Finanzamt die Wahl haben, ob sie den Fall an die Staatsanwaltschaft geben wollen – und damit an die ordentlichen Gerichte – oder ob das Urteil im Verwaltungssteuerstrafverfahren von der Finanzverwaltung gesprochen werden soll.

Am schnellsten und einfachsten werden Steuerstrafsachen im sogenannten Unterwerfungsverfahren erledigt. Voraussetzung ist hier, daß nur Geldstrafen zu erwarten sind, daß der Steuersünder sein Vergehen ohne Vorbehalt zugibt und mit der vom Finanzamt verhängten Geldstrafe einverstanden ist. Hat sich der Steuersünder „unterworfen“, dann ist das endgültig und die Strafe bei keiner Instanz mehr anzufechten.

Die Vermutung, bei diesem Verfahren handele es sich um eine Art Gentleman’s Agreement zwischen Finanzamt und Steuersünder, ist falsch. Die Höhe der Geldstrafen wird oft als beträchtlich empfunden, außerdem sind sie eine rechtskräftige Verurteilung, die in das Strafregister eingetragen wird.