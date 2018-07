Am Anfang war das Wort–am Ende die Phrase.

Stanislaw Lec

Krisen-Tagung

Die Evangelische Akademie Berlin veranstaltet unter dem Thema „Wer fördert welche Filme? – Die Krise des deutschen Films – Möglichkeiten ihrer Überwindung“ vom 13. bis zum 15. September eine Tagung, die mehr zu werden verspricht als ein erneuter Schwanengesang. Pastor Heitman und Reinold E. Thiel ist es gelungen, viele in diesem Zusammenhang wichtige und interessante Leute zusammenzutrommeln. Referate halten unter anderen auch Theo Fürstenau, der Vorsitzende der Filmbewertungsstelle; Horst von Hartlieb; der Filmjournalist Walter Schmieding; der Regisseur Hans Rolf Strobel, der mit seinem zusammen mit Tichawski gedrehten Film „Notabene Mezzogiorno“ zur im Augenblick eigentlich einzigen Hoffnung des deutschen Films wurde; der Regisseur, Rechtsanwalt und Schriftsteller Alexander Kluge; der Leiter der Berliner Kinemathek, Georg Lamprecht, und schließlich Reinold E. Thiel selber. Der Martin-Plan wird erläutert, der Staat wird seinen Standpunkt fixieren, und ausländische Referenten berichten von Filmförderung in anderen Ländern.

Walser – moralisch gereinigt

Martin Walsers zweites Schauspiel, „Eiche und Angora“, wurde unter dem Titel „The Rabitt Race“ bei den Edinburger Festspielen aufgeführt. Allerdings leicht verändert. Denn es mußte auf Verlangen des Lord Chamberlain von gewissen Stellen und Ausdrücken befreit werden, die für „obszön“ gehalten wurden. In Deutschland, so sagte man in Edinburg, habe man Stellen gestrichen, die politisch bedenklich gewesen seien, in Edinburg habe man auf die Moral geachtet. Die Daily Mail nannte Walsers Stück „eine deutsche Kriegserklärung an Deutschlands Vergangenheit“.

Was die jungen Franzosen lesen