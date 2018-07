Über ein Jahr der Superlative berichtet die Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG. Auf der ganzen Linie hat dieser kommunale Stromerzeuger – das Grundkapital von 280 Mill. DM liegt bei 136 kommunalen „Aktionären“, darunter die Stadt Dortmund, deren Anteil über 30 % beträgt – im vergangenen Geschäftsjahr überdurchschnittliche Zuwachsraten erzielt, und – was der Verwaltung des Unternehmens begreiflicherweise besonders wichtig ist – mit der kräftigen Expansion ging hier auch eine merkliche Verbesserung der Ertragslage einher. Das Bruttobetriebsergebnis ist von 59 Mill. DM im Vorjahr auf 68 Mill. DM gestiegen; das ist immerhin ein Plus von mehr als 15 %. Die Dividende bleibt mit 12 % zwar die gleiche, sie wird allerdings auf ein höheres Kapital fällig. Im Unternehmen selbst verbleiben offen ausgewiesen 4,5 Mill. DM für die freie Rücklage. Sollte es noch eines Beweises bedürfen, daß die VEW im Geschäftsjahr 1962 besonders gut abgeschnitten hat, dann hat die Dortmunder Verwaltung auch diesen parat: der Staat kassiert diesmal 19 Mill. DM Körperschaftssteuer statt 16,4 Millionen im Vorjahre.

Das Dortmunder Versorgungsunternehmen zählt zu den wenigen glücklichen Gesellschaften, die sich rühmen können, daß ihr Bruttogewinn stärker gestiegen ist als ihr Umsatz. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Berichtsjahre um 8,5 % auf 657 Mill. DM. Es versteht sich, daß davon die Elektrizität mit 89,3 % den Löwenanteil bestreitet; Gas folgt mit 9 %, Heizdampf mit 1,4 und Wasser mit 0,3 %. Der Anteil der VEW-Gesamtversorgung an der öffentlichen Elektrizitätsversorgung des Bundesgebietes stieg 1962 geringfügig auf 7,4 (7,3) %.

Das Stromaufkommen der VEW wuchs im Berichtsjahre um 8,8 % auf 8,3 Mrd. kWh. Die gesamte nutzbare Stromabgabe betrug 7,89 Mrd. kWh, das entspricht einer Steigerung von 8,6 %. Die größte Abnehmergruppe war wiederum die Industrie, die mit einem Plus von 6,2 % auf 3,45 (3,25) Mrd. kWh kam. Außerhalb der Industrie wuchs auch der Stromverkauf an die beiden nächstgrößeren Gruppen, die Wiederverkäufer und die Kleinabnehmer, im Jahr 1962 stark an.

Das Stromaufkommen der VEW basierte im Berichtsjahre zu knapp 52 % auf der Eigenerzeugung des Unternehmens. Über das weitere Florieren gerade dieses Bereiches des Dortmunder Stromerzeugers freut sich auch der westdeutsche Steinkohlenbergbau, der nach wie vor der einzige Brennstoffversorger der VEW-Kraftwerke ist und damit die VEW neben der Bundesbahn zu seinen größten Einzelabnehmern zählt.

Nach einer so skizzierten Entwicklung überrascht es, daß dieses Unternehmen überhaupt Sorgen hat. Sie sind jedoch in der Tat vorhanden, obwohl die geradezu glänzende Entwicklung auch im neuen Geschäftsjahr, wie die Verwaltung betont, weiter anhält. Das Aber liegt auf einem anderen Gebiet. Die Gesellschaft konnte ihre beachtliche Expansion nur unter ebenso beachtlichen Investitionsanstrengungen bewältigen. Im Berichtsjahre sind im Bereich der VEW rund 262 (nach 220 im Vorjahr) Mill. DM investiert worden, das ist immerhin nicht sehr viel weniger als das Grundkapital. Knapp 94 Mill. DM mußten im vergangenen Jahr in den Ausbau der Kraftwerksanlagen gesteckt werden, und das Leitungsnetz erforderte 155 Mill. DM. Die Finanzierung dieser großen Investitionen – auch im Geschäftsjahr 1963 rechnet die Verwaltung wiederum mit einem Aufwand in der Größenordnung von etwa 220 bis 230 Mill. DM – bereitet dem Unternehmen nicht gerade Sorgen, aber sie haben bereits deutliche Spuren in der Bilanz hinterlassen. Die Eigenkapitaldecke wird zunehmend kürzer; der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme schrumpfte auf 51 % im vergangenen Geschäftsjahr zusammen. Früher oder später wird die VEW-Verwaltung wieder ihre Aktionäre an die Kasse bitten müssen. Bei dem chronischen Finanzmangel der Kommunen sind die Hoffnungen, die man in Dortmund darauf gründet, nicht gerade übertrieben groß. Es steigen also die Aussichten auf eine im Zusammenhang mit der nächsten Kapitalerhöhung vorzunehmenden Teilprivatisierung der VEW durchaus. Dabei dürfte den künftigen VEW-Aktien sicherlich ein guter Platz auf dem Börsenzettel zukommen. Nmn