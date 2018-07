Inhalt Seite 1 — Zwischen Grundgesetz und Politik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Martin Drath

Das Verfassungsgericht der Bundesrepublik ist in den Parteienstreit geraten. Der Berliner Senator Arndt warf der CDU vor, sie habe die Herabsetzung der Richterzahl dazu benutzt, ihren Einfluß im Richtergremium zu verstärken. Die Abwählen seien von „schlechterdings skandalösen Umständen“ begleitet gewesen, so zum Beispiel im Fall des Berliner Verfassungsrichters Professor Martin Drath. Die CDU schoß zurück, Drath sei lediglich deshalb nicht wiedergewählt worden, weil die sozialdemokratische Regierung in Hessen sich für einen anderen Kandidaten eingesetzt habe. Deutlich wurde leider, daß das Proporzdenken der Parteien auch vor dem Verfassungsgericht nicht halt macht. War früher vom roten und schwarzen Senat in Karlsruhe die Rede, so heute von roten und schwarzen Richtern – zu Unrecht, wie Professor Drath ausführt. Er legt im folgenden Artikel dar, nach welchen Grundsätzen ein Bundesverfassungsrichter arbeitet und nach welchen Maßstäben er gemessen werden will.

Ein Verfassungsrichter muß, will er seinen Auftrag erfüllen – das politische und soziale Leben unter der Verfassung, die er anzuwenden hat, kennen und verstehen. Soll er über die Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und Ländern, zwischen der Bundesregierung einerseits und den Gesetzgebungsorganen des Bundes andererseits, oder über die Freiheit der Meinungsäußerung, die Freiheit der Presse, die Gleichheit aller entscheiden, so muß er ein klares Bild von allen Folgen seiner Entscheidung besitzen; denn jede Entscheidung verhindert Entwicklungen, ermöglicht aber auch andere, und jede von ihnen hat – über den vorliegenden Einzelfall hinaus – allgemeine und oft einschneidende Bedeutung.

Die Ansprüche, die das Amt an den Verfassungsrichter stellt, gehen also über seine fachliche Schulung als Jurist, auch als Kenner des Verfasungsrechts, weit hinaus. Je umfassender seine Bildung, etwa in der Geschichte, der Soziologie, der Rechtsvergleichung, je intensiver seine Fähigkeit zu selbständigem Denken ist, um so besser. Hier wären keine Richter am Platze, die dazu neigten, die bequemste Lösung zu suchen, und erst recht keine, die irgend jemandem willfährig wären. Fast noch ungeeigneter wären Verfassungsrichter, denen die wichtigsten Eigenschaften jedes Richters fehlten, nämlich die Kraft, sich von den eigenen Auffassungen ebenso wie von allen landläufigen Ansichten freizumachen durch tiefere und bessere Einsicht, und die Bereitschaft, demjenigen ein williges Ohr zu leihen, der seine Sache vor ihm vertritt oder der als Richterkollege mit ihm zusammenwirkt.

Oft geht es um seine eigenen politischen Meinungen, Wünsche, Tendenzen, deshalb muß der Verfassungsrichter bereit sein, diese jederzeit in Frage stellen zu lassen und sie zu revidieren. Wer alles für selbstverständlich hält, was er selbst denkt, dem fehlt schon die erste Voraussetzung dafür, daß er zu seinen Anschauungen überhaupt Distanz gewinnen kann; er würde der Gefahr erliegen, in den Normen unserer Verfassung immer nur seine eigenen Gedanken wiederzufinden.

In einem größeren Kollegium gleichgestellter Richter – beim Bundesverfassungsgericht ist die Gleichstellung auch mit dem Vorsitzenden der beiden Senate, dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten des Gerichts, weit stärker ausgeprägt als bei allen anderen deutschen Gerichten – muß jeder einzelne seinen Standpunkt begründen und den anderen gegenüber verteidigen. Setzte er den Willen des Grundgesetzes ohne Selbstkritik mit dem gleich, was ihm erwünscht erscheint, so könnte er sich damit nicht behaupten; er würde bald die Fähigkeit, die anderen Richter zu überzeugen, ja am Ende überhaupt seine Glaubwürdigkeit als Richter verlieren.

Die Entscheidungen eines richterlichen Kollegiums dürfen gerade in den bedeutenden Fragen, die vor ein Verfassungsgericht kommen, nur hervorgehen aus einem geistigen Ringen der Richter miteinander, das den Gegensatz der einzelnen Ansichten und seine Austragung voraussetzt, um zur richtigen Entscheidung zu gelangen. Trotzdem muß jeder überstimmte Richter sich schließlich der Mehrheit fügen und – jedenfalls bei uns in Deutschland – am Ende selbst alle Kräfte daransetzen die Mehrheitsentscheidung aufs beste zu begründen. Jeder muß jeden Morgen, ja jeden Augenblick mit jedem anderen Richter gleichsam neu zu beginnen bereit sein – aller „Streit“ von gestern, ja von vorhin muß wieder vergessen werden.