Die hypnotische Wirkung, welche der Rückblick auf die über Gebühr berühmten „goldenen zwanziger Jahre“ auf viele Zeitgenossen ausübt, trübt so oft ihre Einsicht in die Tatsache, daß alles, was damals florierte und bis zu einem gewissen Grade allgemeingültig wurde, seine Wurzeln bereits in den Jahren zwischen 1900 und dem Ersten Weltkriege hatte.