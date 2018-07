Inhalt Seite 1 — Wie preiswert ist das Fertighaus? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ich habe mir zweimal die NEUTRA Bungalows angesehen und einen Vergleich mit unseren HOESCH Bungalows angestellt. Erlauben Sie mir, daß ich Ihnen den Wohnflächen- und Kostenvergleich mit dem HOESCH Bungalow übersende.

Preisvergleich HOESCH Bungalow NEUTRA Bungalow DM DM Grundpreis 78500 — Verkaufspreis 194 300 —+ Abstellraum, Grundstück u. Terrasse und Garten ( 620 qm Sonnendach 6 340 —+ Keller und Kamin ä DM 40 —) 24 800 —, Notar, Anäiedlung und Baubetreuung__j4J) 00 — DM 165500 — 12000 —+ Garage 3360 —+ Einbauschrank 3 000 —+ Küche £° 00 — DM" WT2ÖO —+2qmä D M700—( da NEUTRABungalows 117 qm Wohnfläche)l 400 — DM 108600 — Wohnflächenvergleich HOESCH Bungalow NEUTRA Bungalow Wohnzimmer 41 3 qm 43 6 qm Arbeitszimmer 90 qm 10 5 qm Eltern Schlafzimmer 18 5 qm 17 7 qm Kinder zimmer 13 6 qm 84 qm Kinderzimmer —57 qm Küche Bad Diele und Flur Abstellraum 90 qm 60 qm 10 2 qm 60 qm 115 qm 89 qm 82 qm 14 0 qm Keinesfalls stimmt, daß der NEUTRA Bungalow nur DM 20 000 über dem Preis eines Fertighauses liegen würde. Die NEUTRA Häuser, die ich für wirklich ausgezeichnet halte, besitzen aber keinen besonderen Komfort,der, unbeschadet der Gestaltung, über den derzeitigen Fertighäusern liegen würde.

Leider ist auch der Beitrag von Gräfin Schönfeldt auf derselben Seite der ZEIT über die STERN Ausstellung in vielen Punkten sachlich falsch. Nur ein Punkt sei als Beispiel herausgegriffen. Die Durchschnittsgröße im sozialen Wohnungsbau liegt zur Zeit bei 72 Quadratmeter Wohnfläche. Ein Fertighaus mit 100 Quadratmeter Wohnfläche liegt also schon in der oberen Grenze der Wohnungsgröße, die sich der Bundesdeutsche Durchschnittsbürger heute leisten kann. Es wird erst dann Fertighäuser mit 100 Quadratmeter Gesamtwohnfläche einschließlich großem Wohnraum, großer Küche, zwei großen Kinderzimmern, möglichst ein 20 Quadratmeter großes Spielzimmer usw geben, wenn Gräfin SchönfeTdt Damenschuhe mit Schuhgröße außen 37 und innen 41 kaufen ha nn.

Dr. Ing. Otto Jungbluth, Dortmund Es ist bemerkenswert, daß Herr Dr. Jungbluth, stellvertretendesVorstandsmitgüedderHoesch AG. sich eine Jacke anzieht, die wir ihm gar nich. hingehalten haben. Ich habe keinen Vergleicl. zwischen demHoesch Hausund einem Neutra Haus angestellt, also auch keinen, der zuungunsten des Hoesch Hauses ausgefallen wäre. Ich halte nämlich den Hoesch Bungalow für einen der bester die auf der Fertighaus Ausstellung in Quickborr. zu sehen waren.

Im übrigen ist ein solcher Preisvergleich nichl so einfach, wie das hier aussieht. Die meister Preise werden ab Oberkante Fundament angegeben. Es kommt der Preis des Fundaments, des Kellers (wobei es auch auf die Kellergröße ankommt) des Transportes und der Nebenkosten: die AufSchließung des Grundstückes (Siel, Wasser, Elektrizität, Straßenbau) und die Gemeindeabgaben hinzu, Dies alles ist im Preis der Bewobau Häuser von Neutra im angegebenen Preis schon Inbegriffen, Dazu sind diese Häuser aus einem schon bewährten, lange geprüften, zudem in Einzelheiten oft wertvollen Material und in guter Ausstattung geliefert. Auch die Gartengestaltung, die allein mit 12000—15000 Mark anzusetzen ist, ist bei den Neutra Häusern im Preis enthalten.

Vergleicht man dieses alles im einzelnen, so sind die meisten Fertighäuser noch nicht konkurrenzfähig; das sagt aber nicht, daß sie es nicht eines Tages sein werden.

Wir haben freilich bemängelt, daß Kindern acht und gar nur fünf Quadratmeter in Fertighäusern zugemutet werden und kritisiert, daß die Kinderzimmer in den Neutra Häusern zu klein sind — über die Hoesch Häuser dazu kein Wort. Kinder habens da nämlich ziemlich gut.