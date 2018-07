Die Teilnehmer eines soeben in New York beendeten Automations-Kongresses waren von der Kongreßleitung sämtlich im Hotel Hilton untergebracht worden, viele hatten ihre Frauen mitgebracht, für die sie vom Hotel getrennte Rechnungen verlangten. Das Hotel mußte zugeben, derartige Spezifikationen nicht ausstellen zu können oder man müsse die automatische Rechnungsanlage völlig umstellen, was drei Mechaniker einen ganzen Tag beschäftigen würde. Die Automations-Experten errechneten dann die Hotelkosten für ihre Frauen in wenigen Minuten mit dem Kugelschreiber, liefen die Beträge handschriftlich von ihren Rechnungen absetzen und den Restbetrag stempeln.