Von Richard Schmid

Der frühere englische Außenminister Ernest Bevin hat seine Erfahrungen über Spionage-Abwehr in die deutlichen Worte gefaßt: All security is bunk! – alle Sicherheit ist Schwindel, Humbug, Unsinn. Wenn er auch, wie ich fürchte, recht hat, so werden wir unsere reichliche Ausstattung mit entsprechenden Einrichtungen doch nicht los werden, solange die andern, besonders der Osten, ihrerseits so aktiv sind. Die Behauptung allerdings, bei uns seien 16 000 Ostagenten tätig, ist sicherlich bunk – denn es ist schlechterdings unmöglich, Leute, deren Existenz und Identität man nicht kennt, zu zählen oder auch nur ihre Zahl zu schätzen.

Daß die Nachrichtendienste, die ja im Geheimen wirken, tun, was sie können, nicht nur, was sie dürfen, scheint fast ein Naturgesetz. Das war wohl immer so; hier gelten offenbar, mitten im Frieden, die Gesetze des Kriegs. Um so notwendiger ist es, daß für Sicherungen und Sanktionen gesorgt wird. Es ist zwar rechtswidrig, aber nach jenem Naturgesetz nicht verwunderlich, daß das Bundesamt für Verfassungsschutz sich das formell noch bestehende Besatzungsrecht der Alliierten zunutze gemacht hat. Die genaue Prüfung ergibt aber, daß jenes Privileg aus Besatzungsrecht materiell recht fragwürdig ist. Die im Deutschland-Vertrag vorbehaltenen Rechte erlöschen, heißt es dort, sobald die deutsche Gesetzgebung Vollmachten geschaffen hat, die wirksame Maßnahmen zum Schutze der Sicherheit der Streitkräfte ermöglichen. Man muß davon ausgehen, daß im Rechte der Alliierten diese Sicherheit gewährleistet ist. Also können jene Vollmachten nicht weiter gehen, als sie das alliierte Recht selbst kennt. Da ferner weder faktisch noch rechtlich Notstand besteht, so kann auch nicht gesagt werden, daß der Vorbehalt wegen der noch ausstehenden Notstandsgesetzgebung wirksam sei.

Nun können aber weder die Franzosen noch die Briten noch die Amerikaner nach ihrem eigenen Recht das tun, was sie in Deutschland praktizieren. Bei den Briten ist die Frage, soviel ich sehe, rechtlich noch gar nicht strittig geworden; fest steht, daß dort weder die Polizei noch Nachrichtendienste Eingriffe von sich aus vornehmen oder anordnen können.

In Frankreich ist die Rechtslage seit einem Gesetz von 1922 geklärt. Danach ist jedermann, nicht nur der Postbeamte, strafbar, der das Telephongeheimnis verletzt. Die Cour de Cassation hat mit Urteil vom 18. März 1955 ausgesprochen, daß auch eine mit richterlicher Ermächtigung von der Polizei vorgenommene Abhörung gesetzwidrig ist. Dies ist heute noch rechtens.

Besonders interessant ist der Rechtszustand in den Vereinigten Staaten. Nachdem im Jahre 1928, im Kampf gegen den Alkoholschmuggel, ein durch Abhören (wire-tapping) verschafften Beweis vom Supreme Court – gegen den dissentierenden Justice Brandeis –, hat dieses Gericht sich später radikal anders besonnen. Es entschied 1937, daß ein inzwischen ergangenes, gegen jedermann geltendes, einfaches Bundesgesetz das Abhören illegal mache und jeden Beweis, der darauf beruhe, ausschließe. Im Jahre 1939 ist es sogar soweit gegangen – und das ist zur mehrfach bestätigten Praxis geworden –, daß nicht nur der Beweis aus wire-tapping ausgeschlossen, sondern jedes Verfahren einzustellen sei, wenn sich ergebe, daß die Behörde durch Telephon-Abhören auf die Spur gekommen sei. Das war die Theorie von der ,fruit of the poisoned tree“ – den Früchten des giftigen Baumes. Dies ist auch in dem berühmten Fall Coplon zur Praxis in Landesverrats-Sachen geworden.

Die stürmische Entwicklung der Abhörtechnik überhaupt, nicht nur im Telephonverkehr, und der grassierende Mißbrauch haben in den fünfziger Jahren in Amerika eine heftige Diskussion und Gegenbewegung ausgelöst. Der Zustand ist heute so, daß das Abhören in einem Teil der Staaten gesetzlich absolut unzulässig, in einem anderen Teil nur auf Gerichtsbeschluß zulässig ist. Was den Bund betrifft, so konnte der Senat bisher für eine Legalisierung des Abhörens nicht gewonnen werden. Man glaubt aber zu wissen, daß die Bundespolizei heimlich abhört – jenem Naturgesetz zufolge, siehe oben. Wie bei uns zieht sie aus dem Mangel eines gesetzlich geregelten Verfahrens Nutzen. Gäbe es eines, etwa mit gerichtlicher Erlaubnis und schließlicher Mitteilung an den Betroffenen, so bliebe die Abhörung im besonderen und die Praxis im allgemeinen nicht geheim. Darauf scheint es den Abhörern aber vor allem anzukommen; und gerade das ist auf alle Fälle illegal.

Was die Situation in der Bundesrepublik betrifft, so besteht Grund, noch einmal vor dem rechtlichen Skandal zu warnen, der die Weimarer Republik vergiftet hat: daß nämlich amtliche Illegalitäten zu geschützten Geheimnissen werden.