Von Horst Wetterling

Die Bevölkerung von Alor, einer Insel in Indonesien, hat eine eigenartige Wirtschaftsordnung. Ihr entspricht ein „Erziehungsstil“, der sich auch in unseren Verhältnissen findet:

Die Frau arbeitet auf dem Feld, während der Mann dubiosen Geschäften nachgeht. Die Mutter füttert ihr Kind am Morgen. Für den Rest des Tages überläßt sie es der Obhut eines anderen Kindes. Es versteht sich, daß dieses nur wenig ältere Kind nicht gerade fürsorglich mit der unerwünschten Last umgeht, Jedenfalls erfährt ein Baby der Aloresen nie die Zärtlichkeit seiner Mutter. Und so sieht man überall – Abram Kardiner berichtet darüber („Psychological frontiers of society“) – „Kinder, die schreiend nach ihrer Mutter verlangen; jeder erwachsene Alorese beklagt sich darüber, daß seine Mutter ihn schon von Kindheit an im Stich gelassen habe“.

Auch später, wenn die Kinder laufen und sprechen lernen – so lesen wir in den Schilderungen von Cora du Bois („The people of Alor“) – wird ihnen nicht geholfen. Ihre Versuche, sich in der Welt zurechtzufinden, führen zu einer Kette von Enttäuschungen. Abgesehen von der Regel, daß sie die Erwachsenen nicht stören sollen, ist ihnen alles erlaubt. Die Kinder werden wenig ausgeschimpft oder geschlagen, dafür aber völlig vernachlässigt. Schon früh beginnen sie, sich herumzutreiben und zu stehlen.

„Diesem Bilde der Kindheit entspricht“ – dies hat Abram Kardiner beobachtet – „ein Erwachsenen-Verhalten, welches an das der verwahrlosten Jugendlichen unserer Großstädte erinnert ... Die Aloresen sind mißtrauisch, haben weder zu sich selbst noch zu anderen Vertrauen; sie sind schüchtern, unsicher und leiden an dem Gefühl, fortgesetzt bedroht zu sein... in ihren Tauschgeschäften sind sie betrügerisch und jeder versucht, den andern übers Ohr zu hauen... Sie sind nicht schöpferisch; sie leben nur für den Augenblick... und haben keine Vorstellung von Moral oder Belohnung für gutes Verhalten.“

Solch extreme Vernachlässigung gibt es bei uns nicht? Ich wundere mich nur, wie es kommt, daß ich in den Schulen ständig Kindern begegne, die „weder zu sich selbst noch zu anderen Vertrauen haben, die schüchtern und unsicher sind und an dem Gefühl leiden, fortgesetzt bedroht zu seit“.

Da ist zum Beispiel der kleine Junge in der Grundschule, der bei allen Aufgaben nur eine Antwort weiß: „Das kann ich nicht.“ Einerlei, ob es sich darum handelt, ein Bild vom Zirkus zu malen oder zwei Zahlen zusammenzuzählen: er „paßt“.