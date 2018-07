Inhalt Seite 1 — Der Krieg im Osten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Alfred Philippi und Ferdinand Heim: Der Feldzug gegen Sowjetrußland 1941 und 1945. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 294 Seiten mit 36 Karten, 24 Mark.

Das Buch erfüllt ein weit verbreitetes und berechtigtes Bedürfnis. Es schildert die Hauptlinien des Geschehens, kann zwar naturgemäß nicht bei Einzelheiten verweilen, ist aber immer vom Geist strenger Sachlichkeit geprägt, dabei in einer klaren und eindringlichen Sprache geschrieben. Die Verfasser sind zwei Generale, Halder und Warlimont haben das Manuskript vor der Veröffentlichung gelesen. Man findet in dem Buch die Auffassung wiedergespiegelt, die in den deutschen Führungskreisen während des Feldzuges herrschte und sich heute nach den Lehren und Erfahrungen des Krieges im wesentlichen bestätigt fühlt. Der verhältnismäßig geringe Umfang des Buches könnte zu der Ansicht verleiten, in ihm seien nur bereits bekannte Ergebnisse der kriegsgeschichtlichen Forschung für den Laien dargestellt. Das wäre ein Irrtum. Die Erzählung verwertet auch ungedruckte Akten, und man darf sicher sein, daß auch der Fachmann sie aufmerksam lesen wird. Ebenso wird aber noch die jüngere Generation, die den Krieg nicht mehr bewußt erlebt hat, aus der Darstellung beträchtlichen Gewinn ziehen.

Das Buch verschweigt nicht die Fehler der rein militärischen Führung. Sie sind, soweit Befehlshaber und Generalstäbe frei und unbeeinflußt handeln konnten, nicht über das in jedem Feldzug und in bei jedem menschlichen Handeln übliche Maß hinausgegangen. Verhängnisvoll aber wurde es, daß die militärische Führung sich zu oft dem Obersten Befehlshaber gebeugt hat (wobei der Rezensent sehr wohl weiß, daß sich eine solche Formulierung hinterher viel leichter niederschreiben als in einem totalitären Staat und innerhalb des überlieferten Bereichs von Gehorsamsvorstellungen erfüllen läßt).

Die höheren Führer erkannten schon vor Beginn des Feldzuges die unheilvolle Schwäche des Operationsplans, der aus angeblich zwingenden wehrwirtschaftlichen Gründen das Gewicht der Offensive zu sehr auf die Flügel legte und den entscheidungsversprechenden Stoß in der Mitte (mit Richtung auf Moskau) in der Kräftezuteilung vernachlässigte. Hitler nahm die Einwände schon deshalb nicht tragisch, weil er, verführt durch frühere leicht errungene Erfolge, mit einem schnellen moralischen Zusammenbruch der russischen Front rechnete. Das war der vielleicht folgenschwerste Irrtum in der Beurteilung seiner Gegner während des ganzen Krieges Die höhere Führung fand sich damit ab, ihre Einwände vorgebracht zu haben. Ganz wurden die Meinungs-. Verschiedenheiten nie geklärt, und so ging die deutsche Wehrmacht, in der Führung innerlich gespalten und unsicher, in den schwersten ihrer Kriege.

Als Hitler seinen berüchtigten völkerrechtswidrigen Befehl zur Erschießung der gefangenen Politischen Kommissare erlassen hatte, erhoben die Oberbefehlshaber der Armee, im tiefsten in ihren soldatischen Vorstellungen getroffen, stürmisch Einspruch bei Brauchitsch. Der Generalfeldmarschall gab ihnen recht. Aber er setzte es nicht durch, daß der Befehl zurückgenommen wurde, er gab Weisungen an die Truppe, die halb als Wunsch zur Umgehung des Befehls gedeutet werden konnten und doch nicht klar waren. Sie legten die Verantwortung auf die Truppe. Heute wissen wir, daß mit diesem Befehl der Massenmord an Wehrlosen begann.

Die Schilderung der eigentlichen Kämpfe wird auch den Leistungen der Russen und ihrer Führung gerecht. Wenn auch die Größe der deutschen militärischen Leistungen – eine freilich tragische Größe – sichtbar wird, so wird damit ein einfaches Gebot der Sachlichkeit in der kriegsgeschichtlichen Wissenschaft erfüllt.

Es konnte nicht ausbleiben, daß in der Schilderung immer wieder die tiefen Gegensätze sichtbar werden, die militärische und nationalsozialistische Führung voneinander trennten. Die Verfasser sind davon überzeugt, daß in dem Streit mit Hitler die Fachleute die besseren Gründe hatten. Aber am Schluß stehen dann die einsichtsvollen und unwiderlegbaren Sätze: „Die in dieser Studie geübte Kritik an Hitlers militärischer Führung darf nicht zu der irrigen Meinung verleiten, daß eine ihrer operativen Aufgabe gewachsene Oberste Heeresleitung den Verlust des Feldzugs oder gar des Krieges hätte verhindern können. Die militärische Niederlage war die zwangsläufige Auswirkung der politischen Fehlkalkulationen.“