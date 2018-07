Jacques Mordal: 25 Jahrhunderte Seekrieg. Rütten und Loening Verlag, München. Mit neun Bildern und zwanzig Kartenskizzen. 420 S., 19,80 DM.

Ein französischer Seeoffizier, Sohn einer alten Seemannsfamilie, hat eine Geschichte des Seekrieges geschrieben, die es sich zum Ziele gesetzt hat, verstehen zu lehren, „was von den schönsten menschlichen Eigenschaften zu erwarten ist, wenn sie sich großer Erfahrung und zweckmäßiger Hilfsmittel bedienen“. Das ist eine ziemlich poetische Auffassung von blutigen Schlachten; ein leidenschaftliches Interesse an dem Ablauf der Kämpfe klingt mit an. Aber glücklicherweise werden diese Empfindungen gezügelt durch das Bedürfnis nach Klarheit und Straffheit, und den Hintergrund bildet eine wohltuend genaue Kenntnis des Gegenstandes. Mordal beschränkt sich auch nicht darauf, den eigentlichen militärischen Ablauf der Ereignisse darzustellen, sondern sieht sie in dem großen Zusammenhang der Weltpolitik. Th. St.