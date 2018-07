Inhalt Seite 1 — Die Zukunft des Funks begann mit dem Fernsehen Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Von Werner Höfer

Besser als sein Ruf, aber stets im Gerede ist das Fernsehen. Vom Chor der kritischen Geister weitgehend mit Schweigen bedacht, aber gewiß so gut wie jene Frau, die deshalb als die beste gilt, weil man am wenigsten von ihr spricht, ist der Hörfunk. Die Sache freilich ist wiederum besser als dieses Wort, das – logisch, aber monströs – gefunden werden mußte, als die große Zellteilung einsetzte: indem das Fernsehen sich regte, zu wuchern begann und, nach einer gewissen Zeit der Symbiose, den Hörfunk hinter sich ließ.

Beflissener als sonst ist der Hörfunk in diesen Tagen gedeutet und gepriesen worden, programmgemäß, denn er beging seinen vierzigsten Geburtstag. Im Gespräch mit verantwortlichen Funkleuten, aber auch im Selbstgespräch, stellte der Gratulant anderen und sich die Frage, wie dieses Medium, nur auf die Kraft des Wortes, die Macht der Töne und die Resonanz der Phantasie angewiesen, sich der scheinbar privilegierten Konkurrenz des Fernsehens erwehrt.

Ermutigend ist bereits die erste Entdeckung, daß die wichtigsten Mitarbeiter des Rundfunks keinerlei Minderwertigkeitskomplexe kultivieren gegenüber der durch nichts begründeten Herablassung, mit der die kleineren Geister unter den „Fernsehschaffenden“ auf das „liebe alte Dampfradio“ herabblicken. Daß hingegen das Fernsehen dem Rundfunk, der von Hause aus Hörfunk ist, alles verdankt, beweist allein die Finanzmisere des Zweiten Programms: Die „Mainzelmännchen“ sitzen nicht zuletzt deshalb knietief in den roten Zahlen, weil sie sich nach einer Decke strecken müssen, die nicht durch die Millionen der Hörergebühren gepolstert ist.

Selbst ein Blinder (des Radios dankbarster Gast) und ein Tauber (vermutlich des Fernsehens empfindlichster Kritiker) werden die sinnfälligen Unterschiede zwischen beiden Medien wahrnehmen. Bei näherem Zusehen und genauerem Hinhören zeigt sich indessen, daß beim Hörfunk vermeintliche Nachteile sich im Endeffekt in Vorteile verwandeln. Diese Erkenntnis ergibt sich bereits bei der Betrachtung der geopolitischen Struktur des Rundfunks in der Bundesrepublik. Im deutschen Äther ist der Föderalismus bis zur letzten Konsequenz verwirklicht. Für das Erste Fernsehprogramm bedeutet diese Aufsplitterung in neun Zulieferer häufig eine Behinderung in Planung und Zuordnung der Sendungen. Deshalb ist auch niemand so überfordert wie jener schwergeprüfte, oft getadelte Mann, der mit dem Amt eines Koordinators bedacht ist.

Im Hörfunk aber, der weniger zu koordinieren braucht als vielmehr deutlich differenzieren muß, ist die Polyphonie der Sender sinnvoll und anregend. Ein mit hoher Verantwortung ausgestatteter Rundfunkmann gestand: „Wenn ich mit verbundenen Augen von der Nordsee zum Bodensee reise und nur auf meinen Autoempfänger als Kompaß angewiesen bin, weiß ich stets, wo ich bin. Denn im Hörfunk sprechen die deutschen Länder, sogar die einzelnen Landschaften, mit unverwechselbarer Stimme.“

Dieser hellhörige Mann wollte gewiß nicht so verstanden werden, daß er sich nur an der mundartlichen Einfärbung der Sprecher orientieren kann. Es ist der spezifische Programmcharakter, der die meisten Stationen – je kleiner, um so deutlicher – auszeichnet.