Sigmund Chabrowski

Der Urwald lockt – nur nicht den Mittelstand (ZEIT Nr. 42)

Es ist verständlich, daß eine staatseigene Gesellschaft bei der Ausdehnung der Entwicklungshilfe auf private Betriebe gewissen Hemmungen unterliegt. Man hilft sich daher mit Sicherheitsvorkehrungen, die bisher eine fruchtbare Tätigkeit der Gesellschaft verhindert haben.

Eine dieser Sicherheitsvorkehrungen ist das Festhalten an einem zu engen Begriff des Mittelstandes. Nachdem jetzt erkannt ist, daß Partnerschaften zwischen deutschen Handwerkern und ausländischen Interessenten, die meistens wohl im Basar zu finden sind, undurchführbar bleiben, sucht man nach einer besseren Defination für den Begriff „Mittelstand“.

Man sollte diese neue Definition auf der einfachen Tatsache aufbauen, daß für jede Neugründung im Entwicklungsraum eine gewisse minimale Betriebsgröße nicht unterschritten werden darf. Die hohen Vorkosten für die Erkundung, die Anbahnung von Beziehungen und die Ausarbeitung des Projektes sind die erste große Vorbelastung. Hinzu kommen die wesentlich höheren Aufwendungen für die unentbehrlichen westlichen Leistungskräfte bis zu den Meistern hin, die drüben doppelt so hoch honoriert werden müssen wie in der Heimat. Der Antransport der Maschinen mit der Versicherung und die anschließende Montage belasten das Projekt mindestens mit 12–15 %. Außerdem muß man berücksichtigen, daß man wegen der Notwendigkeit der Anlernung einheimischer Kräfte für alle wichtigen Posten eine Doppelbesetzung planen muß. Auch die Zweisprachigkeit im betrieblichen Rechnungswesen, der Buchhaltung und der Korrespondenz verursacht zusätzliche Belastung.

Man muß daher bei der Gründung privater Unternehmungen in der Landwirtschaft und der mittleren Industrie die Kapazität und damit auch den Finanzbedarf höher ansetzen als im Westen. Trotzdem bleiben diese Unternehmungen genauso mittelständisch, wie sie es bei uns von jeher waren. Sie werden im Familienbesitz und von einzelnen Unternehmern betrieben und unterscheiden sich soziologisch stark von den großen Aktiengesellschaften. Unternehmungen dieser Art erreichen bei uns im Westen off Umsätze von 20 Mill. DM und mehr. Es wäre kurzsichtig anzunehmen, daß im Entwicklungsraum kleinere Kapazitäten wirtschaftlich betrieben werden können.

So verständlich es ist, daß man bei den Behörden und bei der bundeseigenen Entwicklungsgesellschaft zur Sicherung von Beteiligungen und Darlehen eine Erstverantwortlichkeit der deutschen Unternehmer haben möchte, so sehr muß man doch bei realistischer Betrachtung erkennen, daß durch eine solche Forderung die Entwicklungshilfe in diesem privaten Unternehmerbereich unmöglich gemacht wird. Es gibt sogar Fälle, wo deutsche Unternehmer auf eigene Kosten in jahrelanger Arbeit die Vorbereitungsarbeiten geleistet haben und wo trotzdem von ihnen verlangt wird, daß sie nun auch noch die Aktionäre werben müssen. Diese Aktionärswerbung sollte die Hauptaufgabe der Entwicklungsgesellschaft sein. Es wird ihr nicht schwerfallen, Aktionäre zu finden, wenn diese wissen, daß eine so prominente Gesellschaft das Projekt geprüft hat und sich selbst daran beteiligt.