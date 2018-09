H. B., Den Haag, im Oktober

Nach der Haager Konferenz, bei der sich die sechs EWG-Regierungen im Rahmen der Westeuropäischen Union mit den Briten trafen, herrscht Freude. Es war, seitdem de Gaulle den Briten im Januar, den EWG-Beitritt verweigert hatte, die erste Begegnung zwischen den Sechs und den Engländern.

Die Vorgeschichte der frostigen letzten Monate erlaubte es niemandem, von der Haager WEU-Tagung Idyllisches zu erwarten. Und doch: Couve de Murville und Britanniens neuer Außenminister Butler vereinbarten regelmäßige Konsultationen. Schon in dieser Woche tagt in London der britisch-französische Wirtschaftsausschuß – erstmals seit zwei Jahren. Schon spricht man in Paris beglückt (aber ganz leise) von einer Wiederbelebung der alten Entente cordiale.

Deutsche Beobachter in Brüssel fragen sich freilich voller Skepsis, wie sich denn die gaullistischen Verlautbarungen der allerletzten Tage mit der im Haag vorgeführten Anglophilie Frankreichs vereinbaren lassen. Wollte Paris den Deutschen etwa nur einen Wink geben? Sollte den Bonnern gesagt werden: wenn ihr in der EWG nicht eifrig genug unseren Weg geht, finden wir auch andere Freunde in Westeuropa?