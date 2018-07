Leserbrief Dr. Jungbluth, ZEIT Nr. 42

Quickborn erhitzt mit seinen Fertighäusern und den NEUTRA-Häusern nicht nur die Architekten, geistert nicht nur in den Familienträumen. Quickborn beschäftigt jetzt auch die Kaufleute. Herr Dr. Ing. Jungbluth von der HOESCH-AG. hat ein freundliches Interesse an den NEUTRA-Häusern gezeigt und in Nr. 42 einen Preisvergleich der HOESCH-Bungalows mit den NEUTRA-Häusern vorgenommen. Wir möchten die Rechnung von Herrn Dr. Jungbluth weiterführen und zwar im „Nutzflächenvergleich“:

HOESCH

reine Wohnfläche 109 qm

Terrasse m. Sonnendach 12,5 qm

Überdachter Stellplatz 19 qm

Abstellraum 6 qm