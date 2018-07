Nicht nur die griechischen Mythen setzen, nach Hofmannsthals Wort, die Phantasie der Welt in Bewegung: auch das Turandot-Märchen erweist sich als eine Legende, die den Schriftsteller immer aufs neue zu kühner Veränderung reizt. In Brechts „Kongreß der Weißwäscher“ zum Beispiel fällt die schöne Königstochter demjenigen zu, der ein passendes Rezept zur Oberwindung der chinesischen Hungersnot weiß (über der Bühne baumelt ein zierlicher Brotkorb, und der korrupteste Bewerber siegt); Wolfgang Hildesheimer, auf der anderen Seite, läßt Turandot nicht eine Ökonomen-Beute, sondern ein Opfer des trefflichsten Plauderers sein: Wer die Prinzessin im Gespräch besiegt und sie im Redestreit zum Stocken bringt, soll Thronerbe sein. Ein elegantes Spiel; eine aparte, von alexandrinischem Witz geprägte Variation. Gert Westphal, vom Funk her ein erprobter Kenner Hildesheimerscher Spiegelgespräche, operierte mit Gittern und Schatten, nahm den Chargen das Chargenhafte und den Pointen den dröhnenden Knall, ließ gleichsam in Watte sprechen und vertraute den Brechungen, Resonanzen und Echoeffekten des Worts. Das war klug und konsequent gedacht; die kleinen Versehen (der gar zu Meyerincksche Meyerinck, der allzu fremdwortschwache Kaiser Schulz) zeigten nur die Richtigkeit der Konzeption. Ein besonderer Reiz freilich, die Umkehr von Spiel und Realität, konnte weder vom Autor noch vom Regisseur eingeplant werden: Barbara Rütting, die ihren Text vortrefflich beherrschte, hatte zu stocken; Martin Benrath hingegen sah sich vom Autor mit jener flüssigen Suada beschenkt, an der sich die Grenze seiner Memorierkunst erwies. Die Stockende sprach, und Demosthenes schwieg: Ob das ein genialischer Regie-Trick war?

Um die Besiegung im Gespräch geht’s auch Walter Hasenclevers 1927 uraufgeführten Gaunerkomödie „Ein besserer Herr“: der Heiratsschwindler Möbius findet in der Millionärserbin, einem Fräulein Lia Compass, den Meister. Wie lehrreich, Hildesheimers funkelnden Rede-Agon mit dem in expressionistischem Stil geführten Dialog zu vergleichen; fast schien es so, als habe man auf der Dramaturgenebene den hohen Oberen einmal gezeigt, wie Ko-Operation unter Kennern aussieht! Hans-Dieter Schwarze stand, in der Regie, Gert Westphal nicht nach; die Akteure waren vortrefflich ausgesucht; sehr sinnvoll, daß man für die Rolle der Frau Compass gerade Blandine Ebinger gewann, eine Schauspielerin, der Hasenclever in den zwanziger Jahren seine Komödie widmete: „Ehen werden im Himmel geschlossen“.

Doch warum schrieb man einen neuen, sehr drastischen Schluß, ein Holzhammer-Finale geradezu? Und weshalb, Menschheits-Dämmerungleser, ersetzte man den Namen Pinthus durch das Wörtchen Holländer? (Kurt, der Hasensclever-Freund, als Bankangestellter: das muß man belassen!) Und weshalb schließlich strich man, bei so viel Charme und Frivolität, ausgerechnet den Satz, in dem sich der melkende Möbius mit einem Kollekten sammelnden Pfarrer vergleicht? („Lebt nicht auch die Kirche von den Almosen ihrer Gläubigen?“). Offen gesagt, mir kamen schon schlimme Gedanken; doch sah ich mich, am Ende des Stückes, schnell eines besseren belehrt. Da nämlich bedeutet der große Compass seinem nach Sansibar enteilenden Schwiegersohn: „... Wenn Sie bei den Schwarzen ebensoviel Glück haben wie bei den Frauen“, und dieser Satz steht nicht in Hasenclevers Text.

Ja, so sind sie, die Mainzer: unter dem Ministrantengewand halten sie einen winzig kleinen Panorama-Knüppel versteckt. Momos