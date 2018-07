Inhalt Seite 1 — In Gelnhausen ist der Teufel los Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der alten Kaiserpfalz Gelnhausen ist die deutsch-amerikanische Freundschaft auf eine harte Probe gestellt worden: Mehr als 25 schwere Übergriffe der dort stationierten Soldaten innerhalb der letzten Wochen, Proteste der deutschen Behörden, ein Appell der Freien Demokraten an den Hessischen Innenminister, „diesen kriminellen Übergriffen und bestialischen Gewalt verbrechen von US-Armeeangehörigen auf deutschem Boden Einhalt zu gebieten“ und schließlich die Zurückweisung aller Einladungen zu deutsch-amerikanischen Veranstaltungen. 4000 amerikanische Soldaten und 8000 deutsche Bürger stehen sich in Gelnhausen mit heruntergeklapptem Visier gegenüber.

Als vorläufig letztes Opfer lag in der Nacht zum Freitag der US-Gefreite Gaylord Francis mit einer schweren Kopfverletzung auf dem Gelnhausener Schlachtfeld. Aus einem Personenwagen, der ihn beim nächtlichen Heimweg in die Coleman-Kaserne auf der Bundesstraße 40 überholte, waren fünf junge Männer gesprungen und hatten ihn so zusammengeschlagen, daß die Wunden siebenmal genäht werden mußten. Auf den Straßen und in den Gasthäusern von Gelnhausen war in den Tagen zuvor viel davon geredet worden, daß man zur Selbsthilfe greifen müsse. Nun aber ist man bestürzt, welche Ausmaße und Formen die „Schlacht im Kinzingtal“ angenommen hat. Die Amerikaner sprechen ganz offen von einer „Vergeltungsaktion“.

Das kann schon zu treffen, denn vor einigen Tagen wurde das vorletzte Opfer im Kreiskrankenenhaus eingeliefert – eine 37 Jahre alte Frau und Mutter, die im Vorgarten des Krankenhauses von zwei Soldaten vergewaltigt worden war. Ob die Überfall-Statistik stimmt, wird angezweifelt, da mancher Geschädigte den Weg zur Polizei scheute. Man denkt an den Fall eines Postangestellten, der überfallen worden war, die Täter in der Kaserne identifizieren konnte und wenige Tage später die Rache zu spüren bekam. Taxifahrer befürchten, zusammengeschlagen zu werden, wenn sie Soldaten zur Kaserne gefahren haben und den Fahrpreis fordern.

Die deutschen Behörden beschweren sich bitter, daß von der amerikanischen Truppenführung nicht genug getan werde, um die schweren Übergriffe aufzuklären. Der Leiter der Landespolizei, Hauptkommissar Delion, versichert, er habe erst bei einer Routinebesprechung mit den Amerikanern von einem bewaffneten Einbruch in einen Schießplatz im Kreis Gelnhausen Wochen nach der Tat erfahren. „Da ist natürlich jede Nachforschung beinahe unmöglich.“

Der amerikanische Truppenkommandeur Oberst James K. Terry weist jedoch solche Vorwürfe zurück. Fast alle Fälle von Ausschreitungen und Übergriffen in Gelnhausen seien geklärt und die Täter bestraft worden. „Die deutsche Polizei wird regelmäßig benachrichtigt.“ Er konnte auch einige Beispiele abgeschlossener Ermittlungsarbeiten geben: Ein Soldat der Coleman-Truppe, der nachts in ein Eheschlafzimmer eingestiegen war, befindet sich im Arrest und sieht einer unehrenhaften Entlassung aus der Armee entgegen. Ein anderer, der von einem Armeewagen Nebelkerzen auf die Straße warf und dadurch einen Verkehrsunfall verursachte, steht den deutschen Ermittlungsbehörden zur Verfügung.

Trotz alledem ist man in Gelnhausen nach wie vor skeptisch, daß tatsächlich den außer Rand und Band geratenen Soldaten Strafen bevorstehen, die sie davor abschrecken, ihre überschüssige Kraft an Gasthausmobiliar oder Gelnhäuser Bürgern abzureagieren. Man verweist auf das sogenannte „Rehabilitierungsprogramm“ der 3. US-Panzerdivision, zu der die Einheiten der Coleman-Kasernen gehören. Nach diesem Programm sollen straffällig gewordene Soldaten möglichst davor bewahrt werden, hinter Gittern zu büßen. Mit weit harmloseren Methoden wie Ausgangssperre, schwere Arbeit oder Degradierung sollen sie auf den Weg der Tugend zurückgeführt werden. Die Vorgesetzten reden den Gestrauchelten ins Gewissen, und der Armeegeistliche fährt von Kaserne zu Kaserne, um Licht in schwarze Seelen zu bringen.