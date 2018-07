E Stil, die Naziyergangenheit Zu verdammen, sofern es nur prinzipiell und allgemein geschieht. Dagegen gilt es als ausgesprochen unfein, konkret zu werden und Namen zu nennen. Wohl als erster hat das Alexander Mitscherlich erfahren, als er nach den Ärzteprozessen seine Dokumentation "Medizin ohne Menschlichkeit" vorlegte — aber nicht als letzter.

Schon; vor Jahren haben einige Verlage in einem Prozeß das Recht durchgesetzt, Geschichtsklitterungen von ehemaligen Prominenten des Dritten Reiches frei im Buchhandel zu vertreiben. Inzwischen sieht es so aus, als fänden es die von kritischen Darstellungen der Jahre 1933 bis zur Wehr zu setzen.

II.

Die Autoren zeitgeschichtlicher Studien sind jedoch keineswegs die einzigen, die sich heute auf juristische Auseinandersetzungen gefaßt machen müssen. Im Frühling dieses Jahres erhielt der Alfred Kröner Verlag in Stuttgart zwei eingeschriebene Briefe eines Münchener Anwalts. Seine Mandanten, die Schriftsteller Sigmund Darstellungen ihrer Person, die gleichlautend in den von Gero v. Wilpert herausgegebenen Bänden "Lexikon der Weltliteratur" und "Deutsches Dichterlexikon" gegeben werden, in ihrer Ehre gekränkt, in ihrem Ansehen und Fortkommen geschädigt: Sie verlangten sofortige Berichtigung und dreitausend Mark Schadenersatz.

Tatsächlich sind dem Herausgeber in den Kurzbiographien beider Autoren Ungenauigkejten unterlaufen. So wird über Sigmund Graff berichtet, er sei "1921 Journalist im Erzgebirge, dann Regierungsrat und Mitarbeiter des Reichsdramaturgen in Berlin, Referent im Propagandaministerium ebda, danach Journalist in Magdeburg, später Erlangen" gewesen. Wie der Autor mitteilt, lebte er bis zu seiner Berufung nach Berlin 1933 in Magdeburg, wurde erst 1938 zum Regierungsrat ernannt und hat sich nach dem Krieg nicht mehr journalistisch betätigt. Von Max Barthel heißt es: "1919 wegen Teilnahme an den Straßenkämpfen der Nachkriegsrevolutiott fünf Monate in Haft in Berlin, durch Fürbitte von Zech, Bröger u a befreit Barthel befand sich jedoch nur in Untersuchungshaft und wurde im Stuttgarter Spartakusprozeß freigesprochen.

Man kann dem Herausgeber mangelnde Sorgfalt schwerlich vorwerfen, denn er folgte hir wie dort nur den Angaben früherer Literatur geschienten, gegen die keiner der beiden Autoren bisher Einspruch erhoben hat. Dennoch wäre der Kröner Verlag sicher bereit gewesen, diese Korrekturen bei einer Neuauflage zu berücksichtigen. Aber Sigmund Graff und Max Barthel wollten mehr. Für sie waren die sachlichen Fehler offenbar nur ein Vorwand, um die Texte politisch zu korrigieren.

Nun ist es psychologisch sehr, aufschlußreich, was sie — laut Klageschrift — selbst in ihre Biographien hineinlesen. Graff befürchtet, es könnte der Eindruck entstehen, er habe "mit Hilfe des Nationalsozialismus eine:steile Karriere gemacht und wichtige Ämter als nationalsozialistischer Kultur- und Propagandafunktionär bekleidet". Barthel, von dem es in der literarischen Bewertung zutreffend heißt, er habe sich später dem Nationalsozialismus angeschlossen, wehrt sich gegen die Annahme, er "sei ein politischer Opportunist, der gewissenlos mit den Zeitläuften vom linken zum rechten Extrem umgeschwenkt ist".