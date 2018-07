Von Zweistein

Am letzten Freitag klingelte bei Zweistein das Telephon. Der Anrufer – er nannte sich Halbstein – wollte die in der lernen ZEIT gegebene Lösung der Weinpantscher-Aufgabe nicht einsehen. Es entspann sich ein kurzes Gelogel, und – bald fiel bei Herrn Halbstein der Groschen.

Kaum zehn Minuten später meldete sich Halbstein wieder: „Ich habe da noch eine Frage: Wie in der letzten Logelei stehen vor mir zwei Gläser. Das eine enthält Rotwein und das andere Weißwein. Wieder entnehme ich dem Rotweinglas einen Eßlöffel voll Wein, fülle ihn in das Weißweinglas, rühre kräftig um, überführe danach einen Eßlöffel voll des so entstandenen Gemisches in das Rotweinglas und rühre abermals schön um. Wenn ich nun diese Umfüllprozedur beliebig oft fortsetze, werde ich dann einmal erreichen, daß in beiden Gläsern das gleiche Mischungsverhältnis aus Rot- und Weißwein entsteht?“

(Auflösung auf Seite 24)