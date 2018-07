„Die Mutter in der Gesellschaft“ – so hieß das Thema des Deutschen Fürsorgetages 1963 in München. Veranstalter war der „Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge“. Er sieht seine Hauptaufgabe gegenwärtig darin, Bundes- und Länderbehörden, Gemeinde- und Kreisverwaltungen in allen Fragen der Sozialhilfe, Jugendhilfe und der einschlägigen Gesetzgebung zu beraten. Die Vorträge und Beratungen in München drängten dem unbefangenen Zuhörer ein paar grundsätzliche Gedanken auf.

Es wurde mit ergreifendem Ernst um die Quadratur des Kreises gerungen. Genaueres Nachdenken mußte zu dem Ergebnis führen, daß alle Anstrengungen eigentlich umsonst sind, daß sie zumindest gar nichts Entscheidendes bewirken können. Ob nun Staat oder einzelne Behörden Ratschläge geben, wie man modernen Gefahren für Ehe, Mutterschaft und Kind begegnet – sie mögen Erleichterungen schaffen, aber niemals das Böse an der Wurzel kurieren. Dazu müßten erst die geistigen, psychologischen, soziologischen und wirtschaftspolitischen Voraussetzungen revidiert werden, die die Situation der „Mutter in der heutigen Gesellschaft“ überhaupt zum Problem machen. Wer dies fertigbrächte, dem wäre es wohl gelungen, den Kreis in ein Quadrat zu verwandeln ...

Die Behauptung scheint mir nicht zu kühn: daß die innere Einstellung der heutigen Frau zu Ehe und Mutterschaft den Kern des gesamten, fast unentwirrbaren Problemkomplexes bildet. Dieser Sachverhalt wurde von einer Arbeitsgruppe in München so formuliert: Die moderne Mutter sei heute durch das Bild der modernen Frau bedroht, denn die Mutterschaft werde als berufliches Hindernis, als finanzielle Beschränkung, als Abhängigkeit und Einengung der persönlichen Selbstentfaltung empfunden. Deshalb komme es vor allem darauf an, diese beiden Vorstellungen „heutige Frau“ und „heutige Mutter“ miteinander zu vereinigen.

Also ist die moderne „Mutterproblematik“ ein Fall von Massen-Schizophrenie? Es wird da viel von einem „nicht mehr zeitgemäßen Leitbild“ der Frau und der Mutter geredet. Das ist der erste und sogar fundamentale Denkfehler, denn wenigstens die Mutterschaft richtet sich nicht nach wechselnden Ideologien; sie ist ein Leitbild, ein von der Natur produziertes Urbild. Seine Mißachtung wird sich am Individuum wie an der menschlichen Gesellschaft rächen. Daß wir mitten in dieser „Rache“ stecken, deuten alle Symptome der Gegenwart längst, an. Indessen: Sind Ehe und Mutterschaft nicht freiwillig eingegangenen Verpflichtungen, aus denen sich für beide Ehe- und Elternschaftspartner ganz selbstverständliche Opfer an egoistischen Interessen ergeben – ebenso in der Art, nicht aber in der Zumutung sehr verschiedene Arbeitsaufgaben? Es ist erstaunlich, daß eine so einfache Überlegung wie diese in den Gedankengängen der schizophrenen Frau von heute anscheinend keine entscheidende Rolle mehr spielt. Dabei würde dies der Frau wie der Mutter persönliche Würde geben und ihre geistige Mündigkeit dokumentieren. Sollte freilich die Unlust, Opfer auf sich zu nehmen, das Wesen der „heutigen Frau“ ausmachen, dann wäre das noch ein Grund, alle Bemühungen um vernünftige und menschenwürdige Lösungen zu unterlassen. Es bliebe aussichtslos. Übrigens: dies alles gilt auch für denverheirateten Mann und den Vater. Es gilt vor allem für ehe-, familien- und kinderfeindliche Zivilisationszustände: Ihre Ursache ist die Gleichgültigkeit sogar gegenüber den elementaren sittlichen Erwägungen, die die Basis jeder gesellschaftlichen Ordnung humanen Geistes sind.

Allein da wird sichtbar, daß wir keine Kulturgesellschaft mehr haben, sondern eine Industriegesellschaft: Die Berechnungen des Nutzens, der Rentabilität und der Produktionssteigerung haben den Vorrang vor allen denkbaren anderen Gedanken und Bedenken. Diese Gesellschaft erkennt nicht nur den uneingeschränkten Anspruch der Wirtschaft an, weibliche Arbeitskraft zu nutzen (was sind schon Familienbindungen?). Sie akzeptiert sogar den seltsamen Aberglauben der heutigen Durchschnittsfrau, Fabrik-, Büro- oder Laboratoriumsarbeit seien ihrer persönlichen Menschenwürde dienlicher als die Aufgaben der Hausfrau und Mutter. Als ob es die Art der Arbeit wäre, die die „freie Persönlichkeit“ macht, und nicht die geistige und charakterliche Bewältigung jeder Arbeit. Als ob nicht gerade die „häuslichen“ Obliegenheiten der Frau den ganzen Menschen erforderten. Verlangt dieser „Haus-Beruf“ nicht einen um so reiferen Menschen, je ernster, je intelligenter und moralischer er verstanden wird?

Ärztliche Gutachter schütteln heute bedenklich die Köpfe, wenn man sie fragt, wie sich die Doppelbelastung bei Frauen und Müttern auswirkt. Die schizophrene Aufspaltung in heterogene Willens-, Wunsch- und Pflichtbezirke zehrt an den physischen Kräften wie an der psychischen Gesundheit. Indessen: die eigentlich Leidenden, die hilflos Benachteiligten, widerrechtlich um ihre Lebens- und Liebesansprüche Gebrachten sind die Kinder. Der Schaden, der hier angerichtet wird, häuft unaufhaltsam neue Problematik an.

Doch es genügt nicht, sich die Kritik so sachkundiger Gremien, wie der „Deutsche Verein“ eines ist, anzuhören und ein paar „Maßnahmen zu ergreifen“. Ob Zustände, deren Ursprung in einem ganz offenbar schadhaften intellektuellen und moralischen Bewußtsein der Gesellschaft liegt, durch „Maßnahmen“ zu beheben sind – diese Frage gehört zwar nicht auf eine Tagung des guten Willens; wohl aber gehört sie auf die Zunge eines skeptischen Beobachters.

Stefan Roth