Die nächsten Wochen werden zu einer Klärung der Tendenz am Londoner Aktienmarkt beitragen. Sie werden zeigen, ob die Wirtschaft oder die Politik die Börse beeinflussen. Die erste Reaktion in der City auf die Ernennung von Lord Home zum Premierminister war günstig. Der Financial Times-Index stieg um 5,8 Punkte auf 344.

Bemerkenswert war die Stärke der Schiffahrts-(höhere Frachtsätze), Stahl- (größere Kapazitätsauslastung), Automobil- (Großaufträge auf der Automobilausstellung in London) und Zuckerwerte (höhere Zuckerpreise). Die Bankaktien sind in diesem Jahr um 25 % gefallen. Anzeichen deuten darauf hin, daß nicht mit einer allgemeinen Erholung gerechnet werden kann, obwohl der Schatzkanzler Krediterleichterungen versprach. Die Dividendensaison beginnt am 1. Januar, und es ist bei den Großbanken kaum mit höheren Ausschüttungen zu rechnen, da das Geschäftsjahr 1963 geringere Gewinne erbringen wird.

Ein Marktforschungsbericht der Federation of British Industries ergab, daß sich die führenden Unternehmer optimistischer über die Produktions- und Exportaussichten zeigen als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt seit 1958. Die Abwärtsbewegung bei Investitionen konnte aufgehalten werden. Die Industrieproduktion liegt etwa 5 % über dem Vorjahresniveau. Gehälter und Löhne sind in der Zeit nur um 3,5 % gestiegen. Das Ergebnis davon ist, daß die britische Konkurrenz auf dem Exportmarkt stärker geworden ist. Der Export für die ersten 9 Monate stieg um 6 % und expandiert weiterhin. Alles deutet darauf hin, daß dieser starke Aufwärtstrend für die nächste Zeit beibehalten wird. Und da das neue Kabinett keinen frühen Wahltermin beabsichtigt, gehen Meinungen in der City dahin, daß, wenn die Wirtschaft bis zum nächsten Wahlgang einen größeren Boom verzeichnen kann, die Konservative Partei aus diesem Faktor für die Wahl Kapital schlagen kann.

Obwohl Anleger vorsichtiger und wählerischer werden, dürften die Kurstendenzen ein hohes Niveau beibehalten. Weitere Kurssteigerungen hängen jedoch nicht nur von der wirtschaftlichen Lage und den Geschäftsergebnissen, sondern auch von den Aussichten der Konservativen Partei für die Wahlen im Jahre 1964 ab.

Als ein Bremsfaktor kann sich die Beanspruchung des Anleihemarktes erweisen. Unter anderem wollen Imperial Tobacco 15 Mill. £, Charrington United Breweries 10 Mill. £ aufnehmen. Wandelanleihen werden dabei besonders bevorzugt. Als Gründe werden angeführt, daß die hohen Bankkredite reduziert bzw. abgedeckt werden mußten, und daß man sich noch vor den Wahlen das nötige Kapital sichern will.

Insgesamt ist der Grundton jedoch fest. Kauforders kommen manchmal nur zögernd, manchmal in großer Anzahl. Zu viele Institute und Fonds haben die gleichen Aktien im Auge, so daß Materialmangel und höhere Kurse nicht ausbleiben. Diese Situation wird sich auch wenig ändern, da die Investment-Fonds mehr und mehr anlegen. Große Brokerfirmen raten ihrer Kundschaft, diese Marktsituation zum Realisieren auszunutzen, und zwar im Hinblick auf cie politische Unsicherheit, die sich noch verstärken wird. D. S.