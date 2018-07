Mut zu neuen Aufgaben – Ein Gespräch mit Luise Erhard

Von Sigmund Chabrowski

Schleichstraße Nr. 8 auf dem Bonner Venusberg – ein unscheinbares Reihenhaus, wie es in dieser beliebten Bonner Wohngegend zu Dutzenden zu finden ist, eins wie das andere. Man muß zweimal hinsehen: „Professor Dr. Ludwig Erhard“ steht auf dem Türschild. Daneben wohnt der Vizepräsident des deutschen Bundestages, Dr. Thomas Dehler. Ein Beamter aus dem Bundesfinanzministerium ist der andere Nachbar. Ein wachsamer Polizist zieht in dieser stillen Straße seine Runde. Das ist aber auch alles, was auf die „Privatresidenz“ des neuen Bundeskanzlers hindeutet.

Und darinnen waltet die züchtige Hausfrau. Es ist später Vormittag, Staubsaugergeräusche dringen nach draußen. Ein dienstbarer Geist öffnet. In dem behaglich eingerichteten Wohnzimmer erwartet mich bereits die „Third Lady“ der Bonner Politik, nach Wilhelmine Lübke, der ersten, und Brigitte Gerstenmaier, der zweiten. Neffe Gerhard, ein in die Familie aufgenommener Sohn der verstorbenen Schwester, hat ihr gerade etwas Gesellschaft geleistet. Alles gut bürgerlich, der Staubsauger ist im Nebenraum wieder in Aktion getreten. Was sein muß, muß sein – auch im Hause des Bundeskanzlers.

Frau Erhard kennt das von ihr weit verbreitete Klischee vom „braven Hausmütterchen“. Sie macht sich aber nicht viel daraus. „Ich bin eine ganz normale Frau, die an der Seite ihres Mannes ein bewegtes Leben durchgemacht hat.“ Aber eine „Nur“-Hausfrau, die am häuslichen Herd letzte Erfüllung findet, das ist sie ganz gewiß nicht. Natürlich leitet sie wie jede andere Ehefrau ihren Haushalt, sorgt sich um die täglichen Einkäufe, um das persönliche Wohlergehen ihres vielbeschäftigten Mannes.

Frau Diplomkaufmann

Ihre Neigungen und Interessen gehen jedoch weit über die häusliche Sphäre hinaus. Zusammen mit ihrem Mann hat sie in Nürnberg vor genau 40 Jahren „ihren Diplomkaufmann gebaut“. Damit ist den Eheleuten ein so weites Interessengebiet gemeinsam, daß sich abendliche Zwiegespräche nicht nur auf die kleinen Alltagsprobleme des Haushalts, der Kinder und der beiden Enkelinnen zu beschränken brauchen.