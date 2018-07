Das Münchner Privatbankhaus Merck, Finck, & Co. hat die Frankfurter Privatbank Alwin Steffan übernommen. Der bisherige alleinige Gesellschafter ist in gleicher Eigenschaft bei Merck, Finck & Co. eingetreten. Das habe mit Konzentration nichts zu tun, wurde auf der Pressekonferenz erklärt. Immerhin, das Münchener Haus, das bereits in Waldthausen & Co. in Düsseldorf beteiligt ist, ist jetzt durch eine eigene Niederlassung am Bankplatz Frankfurt vertreten.

Damit ist das Institut in die Reihe der großen Privatbankiers der Bundesrepublik eingetreten. Denn es gibt sonst keinen deutschen Privatbankier, der zu den drei größten deutschen Börsen zugelassen ist.

Die Motive für das Zusammengehen der beiden Häuser liegen nicht in solchen Überlegungen, sondern in der privaten Sphäre. Alwin Steffan, der Gründer des Frankfurter Hauses, starb vor einem Jahr. Obwohl er Zeit seines Lebens eifersüchtig seine Selbständigkeit wahrte, verhandelte er, um sein Lebenswerk zu sichern, in den letzten Jahren mit der ihm freundschaftlich verbundenen Firma Merck, Finck & Co. über ein Zusammengehen Nunmehr hat sein Schwiegersohn seinen Willen vollzogen. Das dem Vernehmen nach beträchtliche Vermögen des Bankiers Steffan verbleibt in der alten, zu einer Holding umgewandelten Firma, lediglich das Bankgeschäft wurde ausgesondert und auf Merck, Fink & Co, übertragen. W. R.