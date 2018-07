In der vergangenen Woche hat es auf den deutschen Aktienmärkten recht empfindliche Kursverluste gegeben. Sie überraschten das deutsche Publikum um so mehr, als im konjunkturellen Bereich die Entwicklung planmäßig besser wurde. Erstmals läßt sich ziemlich sicher erkennen, daß sich die industrielle Geschäftslage über den saisonüblichen Rahmen hinaus belebt. Sogar die Gewinnsituation der Unternehmen wird günstiger als vorher beurteilt. Natürlich verstimmte der Vorschlag der SPD, den Körperschaftsteuersatz für ausgeschüttete Gewinne auf 30% zu verdoppeln und bei den höheren Einkommen die Progression zu verschärfen. Aber vorerst wird niemand annehmen können, daß solche Vorschläge eine Chance auf Verwirklichung haben. Sie sind wahlwirksam, aber auch nicht mehr. Denn inzwischen dürften sich alle Experten darüber im klaren sein, daß höhere Steuersätze nur die Kapitalflucht ins Ausland beschleunigen. Wer Steuern erhöht, muß gleichzeitig den freien Kapitalverkehr abschaffen. Sonst ist ein solcher Schritt sinnlos.

Der eigentliche Druck auf die deutschen Aktienkurse kam aus dem Ausland. Angeblich haben die ausländischen Anleger das Vertrauen in die führenden deutschen Unternehmen verloren, nachdem so populäre Namen wie Stinnes ins Gerede gekommen sind und ausländische Banken in der Bundesrepublik Geld zu verlieren drohen. Natürlich ist die Börse in dieser Hinsicht empfindlich, zumal gerüchtweise von weiteren, sich am Horizont abzeichnenden Pleiten die Rede war. Bezeichnenderweise betrafen diese Gerüchte stets nur solche Großfirmen, die nicht zur Publizität verpflichtet sind und von diesem Recht auch großzügig Gebrauch machen.

Die deutschen Banken sahen keinen Anlaß, den aus den Auslandsverkäufen resultierenden Druck von den Börsen fernzuhalten. Sie haben ihre meist optimistische Meinung über die längerfristige Börsenentwicklung nicht geändert und betrachten die Kursrückgänge auch nicht als eine Katastrophe. Die Großanleger, die ständig als Käufer im Markt sind, stoppten sofort ihre Aufträge in der sicheren Erwartung, durch konsequentes Abwarten noch billiger an die vom Ausland verkauften Aktien heranzukommen. Außerdem konnten sie mit einiger Sicherheit erwarten, daß auch Teile des deutschen Publikums nervös werden und in aller Eile Verkäufe vornehmen würden. Und so kam es auch. Nicht wenige Aktienbesitzer versuchten von den in diesem Jahr erzielten Kursgewinnen zu retten, was noch zu retten war, und lösten sich von ihren Papieren. Der Berufshandel verschärfte die Abwärtsbewegung durch einige Leerverkäufe. Er hatte schon sehr lange vergeblich auf "lohnende" Kursbewegungen gewartet. Geradezu peinlich wurde es, als überschnelle Verkäufe in Papieren mit engem Markt vorgenommen wurden. In solchen Fällen waren Einbußen von 20 bis 30 Punkten täglich keine Seltenheit.

Die Masse der deutschen Aktienbesitzer zeigte jedoch Nerven. Vereinzelt wurden die niedrigen Kurse zum Vervollständigen der Portefeuilles benutzt. Ausgangspunkt aller Überlegungen war dabei, daß die westdeutsche Wirtschaft schließlich keiner Krise, sondern einer besseren Konjunktursituation entgegengeht. Eines Tages wird sich diese Erkenntnis wieder durchsetzen, und es wird wohl auch nicht sehr lange dauern, bis die Stinnes-Psychose an der Börse wieder abklingt.

Der günstige Zwischenbericht der Farbenfabriken Bayer ist in dem allgemeinen Baissetrubel völlig untergegangen. Nicht dagegen die Berichte über die Ertragsentwicklung in der Montanindustrie, die eigentlich nur Bekanntes bestätigten, aber den letzten Rest von Hoffnungen auf eine kontinuierliche Dividendenpolitik bei einigen großen Konzernen beseitigten. Der Aktionärsbrief der August Thyssen-Hütte brachte keine Klarheit über die mögliche Dividende; vieles spricht für eine Herabsetzung der Ausschüttung. Kurt Wendt