Kürzlich habe ich mir eine Armbanduhr gekauft. Dazu bekam ich einen Garantieschein in fünf Sprachen: „Wir bestätigen, daß diese Uhr von jeglichen Fabrikationsfehlern frei ist. Sie wurde von Spezialisten mit nur erstklassigen Werkstoffen hergestellt. Dieser Garantieschein ist ein Jahr gültig.“ Es war eine teure Uhr. Ist es nicht selbstverständlich, daß sie fehlerfrei ist? Ist es nicht völlig normal, daß sie von Uhrmachern – hier Spezialisten genannt – und nicht von Hilfsarbeitern hergestellt wurde? Müßte sie zu dem Preis – nämlich 145 Mark – nicht ein Jahr, sondern mindestens zehn Jahre laufen?

Es gibt inzwischen Garantiescheine für Heringfilets und Tauchsieder. Oberhemden und Unterhosen „laufen beim Waschen garantiert nicht ein“. Und es wird „hiermit garantiert, daß unsere XYZ-Pralinen absolut frisch sind“. Sie können diese Garantie per Siegel (am Bande) oder per Urkunde bekommen. Ganz apart sind Garantien mit fremdländischen Überschriften: International Guarantee Certificate.“

Der Unfug fängt damit an, daß auf manchen dieser Garantiescheine einerseits die Bedingung steht: .. nur gültig, wenn ordnungsgemäß vom Verkäufer abgestempelt.“ Andererseits sind sie dann nicht selten mitverpackt – zum Beispiel bei Konfekt. Auch das ist egal. So oder so gibt der Verkäufer sie in der Regel ungestempelt weiter und zeigt damit, was er – bewußt oder unbewußt – von solchen Garantien hält. Sie sind oft sowieso sinnlos, auch wenn bei teuren und langlebigen Wirtschaftsgütern die Ausgabe der Garantiescheine korrekter gehandhabt wird. Denn was wird denn da überhaupt garantiert? Da heißt es zum Beispiel in vielen Fällen: „... Schaden, welche nachweislich auf Material- und Fertigungsfehler zurückgehen, werden von uns aus unentgeltlich behoben, falls das Gerät auch sachgemäß behandelt wurde.“ Nun machen Sie mal als Käufer einem Verkäufer klar, daß sie das Gerät durchaus sachgemäß behandelt und mit dem Tauchsieder keine Nägel in die Wand geschlagen oder ein Tonband nicht falsch eingeschaltet haben. Er wird mit Strenge und Bedauern zugleich, in jedem Fall aber mit fester Überzeugung sagen: „Da haben Sie aber...“

Aber auch der Hauptsatz dieses „sachgemäßen“ Nebensatzes ist Unfug. Nach Paragraph 459 des Bürgerlichen Gesetzbuches muß eine Ware ohnehin fehlerfrei sein – auch ohne Garantieschein: „Der Verkäufer einer Sache haftet dem Käufer dafür, daß sie... nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit... aufheben oder mindern.“

Damit nicht genug. Während also im ersten Teil des Garantiescheines oft nichts anderes steht als das, was ohnehin rechtens ist, so oft erfährt man auch im zweiten Teil: „Weitergehende Rechte, insbesondere das Recht auf Schadenersatz, Wandlung oder Minderung sind ausgeschlossen.“ Das steht nun sogar im Widerspruch zu dem, was das Bürgerliche Gesetzbuch im Paragraphen 462 vorschreibt: „Wegen eines Mangels... kann der Käufer Rückgängigmachung (Wandlung) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen.“ Sollen dem Käufer also per „Garantie“ sogar noch Rechte genommen werden? Es wäre gut, wenn die Rechtslage einmal von zuständigen Gremien – zum Beispiel den Verbrauchergenossenschaften – durch einen Musterprozeß geklärt würde. Für uns kann nur die Erkenntnis wichtig sein, daß eine solche Garantie keine Ware verteuern kann. hst