Von Rudolf H. Schlesinger

Im Gegensatz zu der trägen und schwerfälligen Entwicklung an den europäischen Aktienmärkten zeigte Wallstreet während der letzten drei Wochen stärkste Aktivität.

Seit der letzten Juliwoche ist der Dow Jones-Index der Industriewerte um nahezu 70 Punkte gestiegen. Am Anfang dieser Woche erreichte er einen neuen Rekordstand.

Eine Reihe von Einflüssen ist dafür verantwortlich. Die Besserung der Gewinnausweise der amerikanischen Industriekonzerne trug kräftig zu der Nachfrage nach Industriewerten bei. Auch gründete sich der neuerwachte Optimismus auf den Aufschwung der drei für die amerikanische Konjunkturentwicklung ausschlaggebenden Industriezweige: Die Stahlindustrie, die Aluminiumindustrie und die Autoindustrie.

In der Stahlindustrie war der Aufschwung im Laufe der letzten Monate viel lebhafter, als man erwartet hatte. Infolge des umfangreichen Auftragseinganges in der Branche hat die Stahlproduktion acht Wochen lang ohne Unterbrechung zugenommen. Die Neuaufträge dieses Industriezweiges stammen von den bedeutsamsten Abnehmern; von der Autoindustrie, der Haushaltsapparateindustrie und dem Baugewerbe.

Dank der überaus günstigen Witterungsverhältnisse in den Vereinigten Staaten während dieses Herbstes hält nämlich die rege Bautätigkeit – entgegen der saisonüblichen Entwicklung – diesmal viel länger an als in den letzten Jahren. Bei den führenden Stahlkonzernen erwartet man, daß die Stahllieferungen im Oktober um 15 % höher liegen werden als im September. Für November und Dezember sieht man auf Grund der bisherigen Entwicklung des Auftragseinganges weitere Steigerungen voraus.

Die jüngsten Preiserhöhungen in den führenden amerikanischen Industrien wirken gleichfalls haussefördernd. Auch hier steht die Preisbewegung in der Stahlindustrie im Vordergrund des Interesses, wenn man auch den Preiserhöhungen in der Aluminiumindustrie und in der Elektroindustrie gleichfalls höchste Beachtung schenkt. Die Stahlindustrie hat diesmal eine gänzlich neue Taktik gewählt. An Stelle der in früheren Jahren üblichen Preissteigerungen „across-the-board“, die alle Stahlprodukte gleichmäßig erfaßten, schritt die Stahlindustrie in diesem Jahr zu allmählichen, selektiven Preisanpassungen für die einzelnen Stahlerzeugnisse. Dabei wiesen die Preissteigerungen bei den einzelnen Stahlkonzernen Unterschiede auf, um von vornherein dem eventuellen Einwand der Regierung vorzubeugen, daß die Stahlgesellschaften im Sinne der Antitrustgesetzgebung „konspiriert“ hätten. Dennoch sind in letzter Zeit für rund 75 % der Stahlprodukte die Preise um durchschnittlich fünf Dollar pro Tonne heraufgesetzt worden.