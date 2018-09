Von Kurt Pinthus

Als ich vor einigen Wochen den Verleger und Freund Kurt Wolff an seiner letzten Verlagsstätte, im Esplanade Hotel über Locarno, besuchte, war ich erstaunt, daß nun nach schwerer Operation der Sechsundsiebzigjährige wieder aussah und sich gab wie in jener blühenden Zeit gemeinsamer literarischer Arbeit vor fünfzig Jahren: sehr schlank und hochgewachsen, in betont und bewußt aristokratischer Haltung, mit elegant flatternden Gesten der Hände und einem liebenswürdig-ironischen Lächeln im schmalen, langen Gesicht überlegen sich distanzierend und zugleich selbstsicher Urteile formulierend. Die Idealgestalt eines Diplomaten – der er auch wirklich als Verleger war und blieb im Umgang mit anderen wie in der Behandlung technischer und kaufmännischer Angelegenheiten des Buchwesens.

Seit Beginn seines Verlags fünfzehn Jahre ihm verbunden als Lektor, Autor- und kritischer Vorkämpfer, dann seiner späteren Arbeit als Beobachter, Leser und Sammler in zwei Weltteilen bis zu seinem plötzlich-schaurigen Tod, vermag ich im ersten Erschrecken nur einige aus der Erinnerung und zufälligem Material gerissene Bemerkungen hinzuschreiben.

Einer Familie von Musikern entstammend, geboren am 3. März 1887 als Sohn des Professors der Musikgeschichte an der Bonner Universität Leonhard Wolff, erschien, nach kurzem Aufenthalt in Brasilien und einigen Semestern in München und Bonn, der einundzwanzigjährige Kurt Wolff als Student der Literaturwissenschaft in Leipzig, bereits verheiratet mit der schönen Tochter aus dem reichen chemischen Hause Merck, Nachkommin von Goethes kritisch-erzieherischem Freund Johann Heinrich Merck, dessen „Schriften und Briefwechsel“ der junge Gelehrte als seine erste Publikation 1909 im Insel Verlag veröffentlichte. Andere literarische Editionen folgten, einige schon im eigenen Verlag.

Denn schnell hatte sich der besessene Buchsammler zum besessenen Buchverleger entwickelt. Gemeinsame Liebe zum Buch und zu dem damals von vielen jungen Menschen als Genie verehrten Dramatiker Herbert Eulenberg führte Kurt Wolff (er publizierte 1912 ein Buch über Eulenberg) mit dem gleichaltrigen Ernst Rowohlt zusammen, der damals als Geschäftsführer der „Zeitschrift für Bücherfreunde“, hergestellt in der ehrwürdigen Offizin W. Drugulin, Leipzig, Königstraße 10, im Vorderhaus dieser weltberühmten Druckerei einen Verlag eröffnet hatte.

Freilich bestand dieser Ernst Rowohlt Verlag nur aus Kammer und einem Zimmer, das zugleich als Wohn- und Schlafraum wie als Verlagsbüro diente, und erschienen waren nur zwei kleine Büchlein, eins, davon Scheerbarts „Katerpoesie“.

Aber jetzt, durch den Einschuß eines Kapitals von Kurt Wolff, der zunächst als stiller Teilhaber tätig war, konnten gleich Dutzende von Werken der vermeintlich Verkannten – Eulenberg, Max Dauthendey und Carl Hauptmann – herausgebracht werden. Dazu wurden in schneller Folge Dichter einer jungen Generation veröffentlicht oder entdeckt: Hugo Ball, Georg Heym, Arnold Zweig, Gerdt von Basewitz, Albrecht Schäffer, Max Brod, Franz Kafka, Mechthild Lichnowsky.