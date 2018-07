über ihm stand die brennende gaskugel in einem winkel von fünfundvierzig grad. seine muskeln spannten und entspannten, seine beine machten schritte, seine sohlen berührten widerstand, bestandteile der Straße in fast mathematischer mäßigkeit, entfernung, Ordnung, druck ausübend, vernachlässigten seine schuhsohlen, künstliche hornbaut, den asfaltbelag seines lebensweges, der da eben diese Straße war, zu einem Prozentsatz, nachdem er richtung und schärfe zum nötigen Verhältnis vereint, empfing er das bild eines architekturausschnittes, von seinen wimpern gerahmt, ein fetzen haut eines hauses, nachdem die reflektierten lichtstrahlen mit ihrer geschwindigkeit von 300 000 pro Sekunde durch seine linsen auf die netzhaut geknallt waren, das macht krach, das macht licht. Stäbchen und Zuleitung in aktion.

der Intensität entsprechend, regulierte er seine äugen zu schmalen schlitzen, durch die Anziehungskraft der erde auf jenem teil ihrer Oberfläche festgehalten, der im Stadtplan unter dem namen friedrichstraße zu finden ist, näherte er sich dem haus, dessen oberflächenteil er da auf der ins hatte, mit dem namen nummer zehn, der seit dem 23. februar 1908 der ihm geläufigen Zeitrechnung über dem hauseinundausgang abgebildet war. seine gedanken hatten den erinnerungsspeicher abgeklappert, verglichen das erinnerungsfoto mit dem gelieferten schnappschuß, und da war ihm klar, daß er da war.

seine muskeln brachten ihn ohne weitere Zwischenschaltung über das bewußtsein zum stehen, sein herz schlug 80mal in der minute. unentwegt wuchsen die haare aus seiner kopfhaut, haut, in seinem magen schwammen die vorverdauten reste eines reichlichen frühstücks im hier, in kurzen abständen sog er teile aus der ihn umgebenden, hell erleuchteten luft ab, verwandelte, machte Zauber, chemie, behielt was er brauchte und stieß den rest aus maul und poren. sein elastisches rückgrat erlaubte ihm, sich aufrecht zu halten.

Schallwellen erreichten ihn, und er mußte hören.

Das Buch soll im Rowohlt Verlag erscheinen