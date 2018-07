Der Bundesfinanzhof löst sich neuerdings sehr stark von fiskalischen Einstellungen, also von allzuviel Verständnis für den Steuerfiskus. Das hat nicht nur der neue Präsident des Bundesfinanzhofs, Dr. Meersmann, erklärt, das beweisen die neuen Urteile des höchsten Steuergerichts. Dazu gehört auch die erfreuliche Entscheidung, die im Bundessteuerblatt (Teil III S. 454) zu finden ist.

Hier ging es darum, ob ein Steuerbescheid des Finanzamts dem Empfänger wirklich zugegangen war oder nicht. Nach dem nicht gerade bürgerfreundlichen Verwaltungszustellungsgesetz von 1952 gilt bei Zusendung, eines Amtsschreibens durch einfachen Brief die „Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als bewirkt“. Praktisch bedeutet dies, daß der Empfänger so behandelt wird, als habe er das amtliche Schreiben erhalten. Mithin laufen dann alle Fristen mit ihren oft bösen Folgen, vor allem dem Verlust der Rechtsmittel. Außerdem entstehen hohe Säumniszuschläge und Kosten.

Grundsätzlich brauchen die Behörden also nicht nachzuweisen, daß ein einfacher Brief auch wirklich angekommen ist. Zugunsten der Obrigkeit wird das einfach gesetzlich vermutet. Das soll künftig nicht immer so sein, sagen die Bundesfinanzrichter. Wenn beispielsweise, in unserem Fall, der Steuerbescheid noch an die alte Adresse des Empfängers gerichtet war, mußte mit einer verzögerten Beförderung gerechnet werden. Daher kann nicht einfach angenommen werden, daß der finanzamtliche Brief schon nach drei Tagen angekommen sei. Jede Behörde muß vielmehr zunächst prüfen, ob etwa Vorfälle eingetreten sind, die zu einer Beförderungsverzögerung geführt haben. Erst dann dürfen die oft harten Konsequenzen für den Steuerbürger gezogen werden. Das ist erfreulich, meinen wir. Aber wäre es nicht auch gerecht, daß der Staat ebenso wie jeder Bürger stets den Nachweis führen muß, daß ein von ihm abgesandtes Schreiben den Empfänger erreicht hat? lke