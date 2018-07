Inhalt Seite 1 — Der Leser schreibt... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sigmund Chabrowski: „Gong zur zweiten Halbzeit“ ZEIT Nr. 41

In dem Artikel wird erwähnt, daß es auch befriedigend wäre, wenn es dem Bundestag auch noch gelingen würde, das Warentestinstitut aus der Taufe zu heben.

Gegen diese Äußerung des Verfassers möchten wir doch stärksten Einspruch erheben. Wir halten ein staatliches Wareninstitut für äußerst bedenklich.

Uns scheint es, daß ein staatliches Institut noch weniger abhängig und selbständig sein würde als ein Privatinstitut, wie es z. B. die Zeitschrift „DM“ aufgezogen hat. Man kann wohl verstehen, daß der Neid staatlicher Behörden über das Bemühen des „DM“-Instituts dazu führt, daß diese Stellen selber ein eigenes Institut einrichten möchten, aber was würde die Folge davon sein?

Das Institut würde wahrscheinlich zu schäbig und zu kleinlich eingerichtet werden. Die Beamten wären zu gering an der Zahl und würden auch zu schlecht bezahlt. Darüber hinaus würde ja das staatliche Wareninstitut irgendeinem Ministerium unterstellt werden. Die Ministerien ihrerseits hängen von den Parteien ab.

Anscheinend sind doch dann und wann einige Parteien auch darauf angewiesen, Wahlgelder usw. von der Wirtschaft zu erhalten. Am meisten geneigt, solche Gelder zu zahlen, sind solche Wirtschaftszweige, die der Volksmund als Schadindustrien bezeichnet, d. h. solche Industrien, die gesundheitsschädliche oder auch unnötige Produkte herstellen. Man braucht ja nur einen Blick auf die Anzeigenseiten der Presse zu werfen, um zu sehen, wer die großseifigen Anzeigen bezahlt.

Wir befürchten, daß unserer Meinung nach ein solches staatliches Warenfestinstitut viel weniger unabhängig urteilen könnte als ein privates. Die Vergangenheit hat gezeigt, daß staatliche Oberwachungsinstitute, wie Gesundheitsämter usw., von den regierenden und gesetzlichen Stellen so schlecht mit finanziellen Mitteln ausgestattet werden, daß es ihnen überhaupt nicht möglich war, ihre gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen. Man denke an den Fall in Stuttgart, wo vor Jahren eine private Hausfrau alle die Nahrungsmittel-Skandale betr. Nitritbeigabe ins Rollen brachte. Die Gesundheitsämter hätten, wenn sie das nötige Personal gehabt hätten, schon längst hier eigentlich einschreiten müssen. Man denke an die Weinverfälschungen, an die gesundheitsschädlichen Margarinen, auch an den Pillenmißbrauch, nicht nur Contergan, sondern auch andere schädliche Mittel, an die kosmetischen Artikel usw.