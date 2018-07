Inhalt Seite 1 — Dolce vita in Washington Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thilo Koch

Washington, im November

Wer hätte das gedacht – dolce vita in Washington? Es war das Letzte, worauf einer kommen konnte, der seine Nase jahrelang in die Angelegenheiten der amerikanischen Hauptstadt gesteckt hat. Sofern hier Damen eine Rolle spielen, heißen sie Jaquie oder Mme Alphand, heißen „Töchter der Revolution“ oder „Legion der amerikanischen Frauenstimmrechtler“. Von deutschen Feldwebelsgattinnen war nie die Rede.

Warum also Feldwebel Rometsch mit samt seiner Frau im August die Vereinigten Staaten verlassen mußte, das verbergen vorläufig noch die Akten des FBI – der amerikanischen Bundeskriminalpolizei – und die entsprechenden Unterlagen der zuständigen deutschen Stellen. Die amerikanische Presse spricht allerdings von Liebschaften mit hochgestellten Persönlichkeiten in Washington – wer oder was immer das ist. Aber auch der Scheidungsprozeß des Ehepaares Rometsch – es ist Frau Ellens zweiter – bringt nicht ans Licht der Öffentlichkeit, um was und wen es sich da im einzelnen gehandelt hat.

Anders als bei Christine und Mandy in England schaut bei der deutschen Ellen Ex-Rometsch bisher kein veritabler Minister, schon, gar kein Verteidigungsminister, unter der Zudecke der Vermutungen hervor. Auch hebt sich – keineswegs die kraftvolle Gestalt eines Russen im Hintergrund ab. „Quorum-Club“ – so hieß das Zauberwort.

Hier also fand „es“ statt. Was? Dies war jedermanns Phantasie überlassen. Man erträumte, erdachte sich da allerlei. Bis die Fernsehkameras, Männer, Photoreporter und Journalisten mit gut amerikanischer Nonchalance eingeladen wurden, diesen Washingtoner „Venusberg“ in Augenschein zu nehmen. Ach, du liebe Güte! Sünde in Amerika? Drei Räume im Carroll Arms Hotel, gegenüber dem neuen Bürogebäude des Senats. Die Decke rot, na, na! Teppich kariert und Beleuchtung dezent und niedrig, na also! Aber geöffnet ist der Klub von 11 Uhr vormittags bis 8 Uhr abends. Nicht etwa umgekehrt!

Club-Mitbegründer ist Robert G. Baker der bis vor kurzem parlamentarischer Geschäftsführer der Regierungspartei im Senat war. Übrigens wird er sich demnächst vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuß zu verantworten haben, weil er angeblich mit Hilfe seines Einflusses im Kapitol persönlich Geschäftsunternehmungen gefördert hat. Es heißt, sein hoher Lebensstandard sei aufgefallen. Außerdem habe er in seinem Quorum-Club Parlamentarier und Lobbyisten zusammengeführt. Das ist zwar in Washington alltäglich. Aber heute wollen böse Vermutungen wissen, daß dort gelegentlich auch Attraktionen „etwas außerhalb der Moral“ geboten wurden.