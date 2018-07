Welch ein Ereignis: Nicht die Leser, nicht die Be- oder Getroffenen, sondern ein verantwortlicher Redakteur fühlt sich durch den Beitrag eines „unverantwortlichen“ Mitarbeiters provoziert! Und welch ein Wunder: seine Entgegnung ließ der Redakteur, ohne das Recht des stärkeren auszuspielen, den Mitarbeiter vor der Veröffentlichung lesen! Respekt und Dank dafür, und deshalb hier mein Widerwort zu seiner Antwort.

Wäre mein „letzter Gruß“ ungekürzt erschienen, hätte sich freilich in etlichen Punkten eine größere Annäherung zwischen Rudolf Walter Leonhardts zeitloser Forderung und meiner ichbezogenen Huldigung gezeigt. So war in meiner „Urfassung“ bereits zu lesen: „Seit das Fernsehen die Mühe übernommen hat, möglichst viele ‚Teilnehmer‘ zur gleichen Zeit interessieren zu müssen, was entweder Informieren oder Amüsieren bedeutet, ist vom Hörfunk der Zwang gewichen, experimentelle Anstrengungen, intellektuelle Abenteuer und exquisite Zukost in das Getto der Nachtstunden zu verbannen. Es gibt heute in den Lautsprechern zu Zeiten, die vor Jahren noch unbestrittene Reservationen für das Tandaradei der Unterhaltung varen, Darbietungen von höchstem Anspruch.“

Und an einer anderen (gestrichenen) Stelle schrieb ich: „Weit mehr, als das Fernsehen will und kann, erfüllt der Hörfunk seine Dienstpflicht’ gegenüber der Öffentlichkeit. Erst der Konkurrenzdruck der illustrierten Nachrichtensendungen, wie sie der Bildschirm anbietet, hat dafür gesorgt, daß ein Hörer, der – aus Verpflichtung oder Neigung – hinter Neuigkeiten her ist, jetzt mindestens stündlich bedient wird.“

Soviel als „Rückblende“!

Hier nun der „Punktevergleich“, Stichwort für Stichwort:

Sein „Wohlstand“ erlaubt es dem Rundfunk, für Kunst und Kultur mehr Geld auszugeben als, quer durch die Menschheitsgeschichte, alle Mäzene und Stiftungen zusammen genommen. Würden die Gebühren nach der Mechanik des Massengeschmacks gezahlt, bliebe nur Radio Luxemburg im Äther übrig. In ganz Deutschland kann jeder Deutsche sich vielstimmig informieren, wodurch jede einseitige Propaganda neutralisiert wird. Wenn schon die besten Fernsehleute vom Funk kamen, so liefen die ersten nicht gerade gern über. Daß der Hörfunk „... vom Chor der kritischen Geister weitgehend mit Schweigen bedacht...“ wird, habe ich selbst gesagt und beklagt. Wenn die Intendanten sich mehr ums Fernsehen als um den Hörfunk kümmern, dann wohl deshalb, weil das Fernsehen jünger, schwieriger und umstrittener ist. Begehrter bei Politikern und Presselords ist es, weil es einen Sinn mehr, den wichtigsten, anspricht. Inserate im STERN kosten auch mehr als in der ZEIT. Einige Sender leisten sich den Luxus, in ihrem Hörfunkprogramm auf Werbung zu verzichten. Gerade die Bundesliga hat die Funk-Reportagen am Samstagnachmittag zum nationalen Ereignis werden lassen. Der Autofahrer wird mit allem bedient, was Herz und Hirn begehren und vertragen, einschließlich aktueller Verkehrsinformationen. Der Rundfunk-Provinzialismus ist auch physikalisch begründet: Das überregionale Mittelwellenband ist so heillos verstopft, daß nur noch der regionale UKW-Empfang zu genießen ist. AFN ist in der Tat einer der geschicktesten und sympathischsten Sender in Deutschland. Der Hörfunk ist dabei, sich vom Massenmedium zum Intimpartner zu veredeln. Er ist immer noch schneller als das Fernsehen. Bei allem Hang zur Perfektion ist der Funk doch zuweilen so imperfekt, daß sogar seine eigene Geburtstagssendung durch ein paar Pannen pointiert war.

Nach diesem Widerspruch nun der Zuspruch: Bei dem Mißbrauch von Band und Papier wird wahrhaftig Wohltat Plage. Auch das Zeitgefüge der Programme ist reformbedürftig. Und in allen Rundfunkhäusern gibt es zwei „Säulenheilige“, deren Macht und Einfluß laufend zunehmen: St. Proporzius und St. Bürokratius.