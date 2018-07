Auf dem Rückzug. In vollem Rückzug. In ungeordnetem Rückzug. Auf der Flucht. In voller Flucht. In wilder Flucht.

Gesenkten Blickes ging er auf dem Gehsteig dahin, in verdrießliche Betrachtungen versunken. Ein unerheblicher Regen tröpfelte ihm auf Hut und Schultern, sprenkelte seine Brillengläser, tupfte ihm ab und an einen kühlen Frühling auf Wangen oder Kinn. In einer kleinen Pfütze auf dem Gehsteig aus Backsteinen bemerkte er eine rostige Haarnadel. Ein Stückchen weiter gewahrte er auch eine rostige Schnalle, die sich von einer Galosche gelöst hatte. Gebraucht man Galosche je in der Einzahl? Galosche und Gulasch. Noch eine Haarnadel. Abgebrannte Zündhölzer. Zigarettenstummel, gelb am einen Ende und schwarz am anderen. Und eine leere Streichholzschachtel mit dem Bild eines Schiffes. Zerknülltes Stanniolpapier.

Der Geist war nichts anderes – ein Gehsteig mit Pfützen, auf dem sich derlei Abfall herumtrieb, Oder wie dieser freigelegte Keller, an dem er jetzt vorüberkam, über dem man das Gebäude abgerissen hatte: eine ungeordnete Masse von Schutt, Haufen von Mörtel und zerbrochenen Backsteinen, mörtelbedeckte Balken, verbogene Rohre, ein Sprungrahmen, ein verbeulter Heizkörper, der auf der Seite lag, und schließlich, ganz zuunterst, das melancholische Wrack eines Ofens, dessen geborstene Rohre kalte Luft verströmten. Und auf dies alles fiel sanft und unparteiisch der Regen.

Was ist der Geist nach einer Niederlage? Ein Schlachtfeld, bedeckt mit Toten und Sterbenden. Ein Feld, gerötet von sterbenden Vorstellungen, toten Gefühlen. Ein paar verwundete Begriffe versuchen durch das rote Gras weg und ins Verborgene zu kriechen. Schwer geschlagen. In ungeordnetem Rückzug. Nach der Qual muß man Frieden finden. Nach der Liebe muß man Vergessen finden. Nach dem Gedanken muß man die Aufhebung finden.

Wenn Liebe unerwidert blieb; wenn die Liebe, die man fühlte, nicht verstanden oder geschätzt wurde; wenn es einem nicht gelang, seine Liebe überzeugend zum Ausdruck zu bringen oder zu manifestieren – dann gleicht das eigne Selbst dem bloßgelegten Schrecken eines Kellers, über dem man das Haus abgerissen hat. Das Herz ist ein Ofen mit geborstenen Rohren, dem feindseligen Unendlichen preisgegeben, dem unbekannten Regen. Und auf diese Weise stirbt man. Man verlischt. Wird ein aufgelöster Organismus.

Schmutz begann die durchgewetzten Spitzen seiner Schuhe zu sprenkeln, und er bemerkte Schmutzspritzer auf den weißen Strümpfen der Frauen.

Wie konnte man in befriedigender Weise diesem Wunsch nach Auslöschung Gestalt verleihen?