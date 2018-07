Inhalt Seite 1 — Im Wechselbad von Härte und Milde Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Horst Wetterling

Immer kommt es anders, als ich gedacht habe. Auf nichts kann man sich freuen. Gestern hat Vater noch versprochen, daß er mir bei meinem Bootsmodell helfen wolle. Heute will er nichts mehr davon wissen. Heute markiert er den Brummigen, so daß man ihm lieber aus dem Weg geht. Vielleicht hat er im Büro Ärger gehabt? Oder habe ich wieder etwas gemacht, was ihn aufregt? Wissen kann man es ja nie. Mal sehen, vielleicht hat er morgen wieder bessere Laune; vielleicht kann ich dann bei ihm landen.“

So ungefähr muß der „innere Monolog bei einem Kind lauten, dessen Eltern in ihrem Verhalten jede Konsequenz vermissen lassen. Ihr „Erziehungsstil“ gleicht einer .Wechseldusche. Er verhindert, daß das Kind die Erfahrung macht, geborgen zu sein, im Vertrauen so gut wie in der strikten Anweisung, die Gehorsam fordert. Er verhindert, daß es lernt, woran es sich halten kann, wo gleichsam „vorn und hinten“ ist.

Freilich muß einem Kind das Verhalten von Erwachsenen weithin uneinsichtig bleiben, und so auch das Verhalten seiner Eltern. Indessen gibt es durchaus Kriterien für jene Konsequenz, die ein Kind nicht auf die Idee kommen läßt, seine Eltern folgten nur wechselnden Launen, auf sie sei ebensowenig Verlaß wie auf die Spielgefährten und Nachbarn, deren flüchtige Stimmungen es Tag für Tag aushalten muß. Diese Kriterien werden aus einfachen Überlegungen deutlich:

Es liegt im Wesen der Erziehung, wie der Liebe, daß sie nicht nur gibt, sondern auch fordert, so daß also Milde und Strenge in beidem vereint sind. Sicherlich ist die Liebe die nachdrücklichste Bejahung seiner Eigenart, die ein Mensch durch einen anderen erfahren kann. In dieser Bestätigung gewinnt er Mut, er selbst zu sein. Zugleich richtet die Liebe aber auch ihren Blick auf die Möglichkeiten, die sich im Wesen des anderen abzeichnen, auf sein „besseres Ich“ sozusagen. So zieht sie den Menschen, zu werden, was er im wahren Sinne ist. Nicht anders ist es mit der Erziehung. Es kann nicht anders sein, da Erziehung im Grunde nur da möglich ist, wo der andere geliebt und ernst genommen wird.

Zweifellos wechseln im Verhalten der Eltern Milde und Strenge in eben dem Maße ab, in dem die Situationen wechseln, in die sie mit ihren Kindern geraten. Wird aber die Milde zur weichen Nachgiebigkeit (womöglich mit sentimentalem Einschlag) und die Strenge zur schneidenden Härte, so entzieht sich dieser Wechsel bestimmt dem kindlichen Verständnis. Ein Kind begreift durchaus, daß manche Angelegenheiten entschiedene Strenge fordern und andere großherzige Milde erlauben. Beide Male kommt es ihm nicht in den Sinn zu denken, die Eltern meinten es nicht gut mit ihm, übrigens auch dann nicht, wenn es einmal versuchen sollte, wider den Stachel zu locken. Aber es kann nicht begreifen, daß ihm das eine Mal Qual bereitet werden soll und das andere Mal wieder Lust. Ein Kind ist sachlicher, als wir gemeinhin annehmen. Und so prüft es das Verhalten seiner Eltern stets an den sachlichen Gegebenheiten. Es spürt, wenn ihre „Maßnahmen“ und ihr Gewähren über das Notwendige hinausschießen. Unter der Härte duckt es sich, die Nachgiebigkeit nutzt es aus. Flugs ist es dazu erzogen, Kalkulationen anzustellen, die an Zynismus nichts zu wünschen übrig lassen.

Wie es zu solcher Inkonsequenz kommt? Mitunter läßt sie sich in Familien beobachten, in denen Vater und Mutter sich nicht über den Weg einigen können, den es einzuschlagen gilt. Häufig ist auch die Mutter dem Anspruch nicht gewachsen, ihr Kind nüchtern und sachlich zu lieben. So sucht sie ihre Ausflucht darin, den Vater in die Rolle des „Buh-Mannes“ zu drängen, der am Feierabend die „Frechheiten“ des Tages strafen wird. Auch jene Eltern gehören hierher, die erst räsonnieren, ihrem Kind also die Folgen seines Verhaltens in allen Farben ausmalen, um dann, wenn es doch nicht tut oder läßt, was sie gern wollen, plötzlich drakonisch zu strafen. Unausgeglichene, launische Naturen sind es zudem, solche, denen es zum Beispiel plötzlich leid tut, daß sie ihr Kind haben strafen müssen, so daß sie es schnell mit Süßigkeiten oder Zärtlichkeit zu „versöhnen“ suchen, solche, die sich beleidigt fühlen, wenn ein Dreikäsehoch seinen Kopf hat und anders will, als sie es sich vorgenommen haben, oder solche, die keinen Mut haben, Gehorsam zu fordern, weil sie ihrer eigenen Überzeugung nicht sicher sind.