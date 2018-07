Inhalt Seite 1 — J.M-M: Ratzeburger Scherenschnitt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie glücklich muß sich der Ratzeburger Bürgervorsteher Gustav Wöllert schätzen, daß er am Grabe Barlachs eine Schere bei sich hatte! Meist will es das Schicksal ja so, daß einem erst hinterher die beste Pointe einfällt, das treffende Wort, die zündende Tat; zu spät, leider zu spät. Da war Gustav Wöllert besser daran. Er hatte im rechten Augenblick das rechte Wort im Munde und die rechte Tat zur Hand, nebst einer Schere.

Die Szene am Grabe Barlachs – hervorgerufen durch die Erinnerung an die fünfundzwanzigste Wiederkehr des Tages seiner Beisetzung – hatte wohl selber etwas Barlachisches: etwas Abgründiges, etwas Vielsagendes und zugleich Vereinfachendes. Die Kränze, gestiftet von der Gemeinde, dem Kreise und der Barlach-Gesellschaft, lagen friedlich nebeneinander. Da legte ein pfiffiger Anti-Barlach, nämlich Willy Bredel, der Präsident der „Akademie der Künste“ aus Ostberlin, auch noch ein Gebinde nieder: Ein Unfreier grüßte den freien Barlach. An der Kranzschleife wurde das „Spalterzeichen“, Hammer und Zirkel, sichtbar ...

Schon waren die offiziellen Ansprachen abgetan, als Bürgervorsteher Wöllert noch einmal das Wort ergriff: „Wir sehen hier das Spalter-Symbol dessen Anblick wir diesseits der Mauer nicht ertragen können. Daher wird es besser sein, ohne die Ruhe dieses Friedhofes stören zu wollen, eine Operation vorzunehmen, die zum Symbol dafür werden möge, wie man ein Problem lösen könnte!“

Er beugte sich nieder und trennte mit der Schere sowohl den Hammer als auch den Zirkel aus der Schleife. Ritsch, ratsch. Worauf Bredel nach einigen vagen Widerreden erklärte, nicht aus politischen Gründen habe er diese Kranzschleife mitgebracht: „Uns allen geht es um Barlach Ich bin glücklich, daß ein so großer Künstler beide Teile Deutschlands zusammenführt.“

Wenn es nach diesen wenig originellen Worten schien, der Zwischenfall sei erledigt – und wirklich lud Wöllert unter diesem Eindruck den Gast von drüben mit herzlichem Händedruck ein, an der gemeinsamen Feier zu Ehren des Dichters und Bildhauers teilzunehmen –, so täuschte man sich. Bredel war wütend. Sagte Nein. Kehrte eilends hinter die Mauer zurück. Ergriff ein Mikrophon und schimpfte fürchterlich – hinterher!

Hier erheben sich jedoch gewisse Zweifel. Was die momentane Schlagfertigkeit und die eindrucksvolle Geste angeht, so hat Gustav Wöllert gewiß über Willy Bredel gesiegt. Ratzeburg schlägt Ostberlin zehn zu eins. Bredel war tatsächlich baff – das steht fest. Denn erst in Ostberlin fand er seine Sprache wieder, eine nichtssagende, wenn auch schäumende Sprache ohnmächtiger Wut. Aber leider stellt sich, bei Licht besehen, der Geistesblitz des Ratzeburgers bloß als eine Glühwürmchen-Leistung heraus. Ein bißchen Flimmern im Dunkeln, mehr nicht.

Wie? Eine Scheren-Operation als ein „Symbol dafür, wie man ein Problem lösen könnte“? Was soll das heißen? Etwa dies: Ich lade meinen Gegner zum Mittagessen ein, aber vorher schnipsele ich ein bißchen an seiner Fahne herum, falls er eine bei sich trägt? Das kann doch im Ernst nicht als Möglichkeit gelten, das „Problem“ – nämlich das der Wiedervereinigung – zu lösen. Oder fehlt es uns an Tiefsinn, das zu begreifen?