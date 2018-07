Bausparer sind bekanntlich besonders sparfreudig. Im Durchschnitt zahlen sie auf ihren Vertrag etwa das Doppelte der sogenannten Pflichtsparrate ein. Dieser Spareifer kommt nicht von ungefähr: Viele Bausparer haben es mit der Verwirklichung ihrer Baupläne tatsächlich sehr eilig, weil sie befürchten, die Baupreise könnten noch weiter davonlaufen. Hinzu kommt, daß Vater Staat dem Sparwillen durch Wohnungsbauprämien kräftig nachhilft.

Welche Gründe im Einzelfall aber auch den Ausschlag geben: Die hohe Sparfreudigkeit hat entscheidenden Anteil daran, daß die meisten Bausparverträge heute schon nach einer vierjährigen Ansparzeit zugeteilt werden. Hielten sich die Bausparer genau an das vertragliche Soll, dann müßten sie etwa acht bis neun Jahre bis zur Vertragszuteilung warten. Mit diesen Fristen könnten die Bausparkassen heute freilich kaum noch für ihr Neugeschäft werben. Der Durchschnittsbausparer will früher zum Zuge kommen. Und ihn müssen die Kassen bedienen können. Daher das verständliche Interesse an kurzen Wartezeiten, an hohen Sparleistungen.

Der Sparintensität, dem Verhältnis der effektiven Sparleistungen zum vertraglichen Soll, kommt also bei den Bausparkassen eine besondere Bedeutung zu, namentlich dann, wenn sie eine rückläufige Tendenz zeigt. Und genau das ist seit zwei Jahren der Fall. Dem dieser Tage veröffentlichten Jahresbericht des Verbandes der privaten Bausparkassen zufolge lagen die Sparleistungen der siebzehn privaten Bausparkassen im vergangenen Jahr mit 2,6 Mrd. DM „nur noch“ um 86 % über dem Soll; 1960 waren sie dagegen noch doppelt so hoch. Auf die noch nicht zugeteilten Bausparverträge wurden 1962 ohne Berücksichtigung der Zins- und Wohnungsbauprämiengutschriften im Durchschnitt 1559 DM eingezahlt gegenüber 1530 DM im Jahr zuvor. Daß die Sparintensität dennoch zurückging, erklärt sich aus der Steigerung der durchschnittlichen Vertragssumme, die sich bei den privaten Instituten Ende 1962 auf 18 844 (1960: 17 105) DM stellte.

Beeinträchtigt wird die Sparintensität vor allem aber durch die wachsende Gruppe jener Bausparer, die bereits ihr Vertragsziel erreicht haben, auf eine Zuteilung (Bauspardarlehen) jedoch verzichten und ihren Vertrag fortsetzen. Daß die Fortsetzer – Ende 1962 immerhin 136 821 Verträge über eine Bausparsumme von 2,13 Mrd. DM – die Sparintensität drücken, liegt auf der Hand. Trotz dieses Mankos sind die „fortsetzenden“ Bausparer den Bausparkassen aber durchaus willkommen. Während der „Fortsetzung“, heißt es hierzu im Verbandsbericht, „stehen den Bausparkassen die Bauspareinlagen der betreffenden Bausparer ‚überplanmäßig‘ als potentielles Fremdgeld zur Refinanzierung der Bauspardarlehen und damit zur Abkürzung der Wartezeiten zur Verfügung“. Vor diesem Hintergrund wird es verständlich, daß sich die verminderte Sparintensität noch nicht nachteilig auf die Wartezeiten auswirkte. Auch die Fortsetzer rekrutieren sich schließlich zumindest insofern aus fleißigen Sparern, als sie das Sparziel (Mindestansparung von 40 % der abgeschlossenen Vertragssumme) in jedem Fall erreichen – und zwar im Durchschnitt wohl ebenfalls spätestens innerhalb von vier Jahren. Lz