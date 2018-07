Welchen Abstand haben wohl diese großen Masten der Überlandleitung voneinander, die hier an der Straße stehen? fragt Frau Kalkulus ihren Mann, der auf der schnurgeraden leeren Chaussee mit gleichbleibender Geschwindigkeit dahinfährt. Herr Kalkulus schaut auf seine Uhr und zählt, an wievielen Masten er in einer Minute vorbeikommt. „Merkwürdig“, sagt er zu seiner Frau, „wenn man diese Zahl mit zehn multipliziert, kommt genau unsere Geschwindigkeit in Kilometern pro Stunde heraus.“

Frau Kalkulus denkt eine Weile nach und überrascht dann ihren Mann mit folgender Behauptung: „Angenommen, die Masten haben den gleichen Abstand voneinander und die Minute, die du gestoppt hast, fing an und endete, als wir uns genau in der Mitte zwischen zwei Masten befanden, dann kann ich dir sagen, wie weit je zwei Masten voneinander entfernt sind.“

(Auflösung im Feuilleton)