K. H.: „Der Blütenmacher von Hamburg“, ZEIT Nr. 44

Seit Jahren arbeiten wir für die deutsch-israelische Verständigung. Diese Arbeit hat uns vor zwei Jahren in Kontakt mit der Anne-Frank-Gesellschaft gebracht, die sich damals eines großen Ansehens erfreute, als gemeinnützig anerkannt war und eine Spendensammelgenehmigung besaß. Die 14tägige Israelreise von sechs Mitgliedern der Hamburger Jungen Union hat die Anne-Frank-Gesellschaft 1961 mit 300 DM je Teilnehmer gefördert, auch Veranstaltungen und Reisen des Ringes Politischer Jugend, der Jungsozialisten und anderer Jugendverbände haben die Unterstützung der Anne-Frank-Gesellschaft gefunden.

Herr Rollmann besitzt die Mitgliedsnummer 543, die Mitgliedsnummer von Herrn Böhme ist nicht mehr feststellbar. Wir sind bisher zu einer einzigen Mitgliederversammlung eingeladen worden, an der Herr Böhme wegen der Sturmflut nicht teilnehmen konnte, auf der Herr Rollmann, als einziger sich kritisch zu der Einrichtung der Hausdruckerei geäußert hat. Herr Böhme hat den Vorsitz der Anne-Frank-Gesellschaft am Wunsch von Frau vom Hövel übernommen, um der deutsch-israelischen Verständigung zu dienen,

Es ist unwahr, daß uns jemals Distanzierungen des Zentralrates der Juden in Deutschland und der holländischen Anne Anne-Frank-Gesellschaft von der hiesigen Anne-Frank-Gesellschaft bekannt geworden sind. Herr Erich Lüth hat mit Herrn Böhme nie Kontakt gehabt, gegenüber Herrn Rollmann hat er sich nur allgemein kritisch über die Arbeit der Anne-Frank-Gesellschaft geäußert.

Wenige Monate nach der Wahl von Herrn Böhme zum Vorsitzenden hat der Vorstand auf sein Drängen Herrn Rollmann mit einer Prüfung der laufenden Ausgaben des Jahres 1962 beauftragt, da für die Ein- und Ausgaben des Jahres 1961 bereits von der Mitgliederversammlung vom 17. Februar 1962 Entlastung erteilt worden war. Diese Prüfung verzögerte sich in die Sommerpause des Bundestages, da Frau vom Hövel nicht eher auf die Terminvorschläge von Herrn Rollmann einging. Der sehr kritische Teilprüfungsbericht von Herrn Rollmann datiert vom 15. September 1962. Am 27. September teilte Frau vom Hövel Herrn Rollmann per Einschreiben daraufhin mit, daß er nach Rücksprache mit dem 2. Vorsitzenden der Gesellschaft, Herrn Krüger, für die Anne-Frank-Gesellschaft „nicht mehr amtieren werde“. Am 12. Oktober verlangte Herr Böhme telegraphisch die Einberufung einer Vorstandssitzung für den 31. Oktober zur Erörterung des Berichtes. Frau vom Hövel gelang es jedoch, mit terminlichen Schwierigkeiten diese Vorstandssitzung bis zum 17. Dezember 1962 herauszuzögern.

In dieser Sitzung erläuterte Herr Rollmann seine Beanstandungen und machte Vorschläge für das künftige Verfahren. Er mußte sich jedoch von dem Syndikus der Gesellschaft, Rechtsanwalt Dr. Otto Schwarz, und ihren vereidigten Buchprüfern sagen lassen, daß alles in Ordnung sei und auch die Zustimmung der Sozialbehörde gefunden hätte. Herr Rollmann hat daraufhin nach heftigen Auseinandersetzungen die Vorstandssitzung verlassen, Herr Böhme hat im weiteren Verlauf der Sitzung seinen Vorsitz der Anne-Frank-Gesellschaft niedergelegt.

Wir haben erst jetzt erfahren, daß Frau vom Hövel unter mißbräuchlicher Verwendung unserer Namen für die Anne-Frank-Gesellschaft Spenden gesammelt hat.

Georg Böhme, MdB; Dietrich Rollmann, MdB