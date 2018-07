Inhalt Seite 1 — Neuer Kurs bei den Investment-Gesellschaften Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Ausschüttungen von Investment-Fonds werden vielfach als Grundlage für eine Renditeberechnung genommen. Dann ergeben sich Prozentsätze, die weit über der durchschnittlichen Aktienrendite liegen, aber doch mit dieser nicht vergleichbar sind, weil die Ausschüttungen von Investment-Fonds willkürlich festgesetzt werden.

Die Einnahmen eines Investment-Fonds setzen sich zusammen aus den Einkünften aus Dividenden und Zinsen, aus der Veräußerung von Bezugsrechten sowie aus der sogenannten Realisierung von Kursgewinnen, also aus Aktienverkäufen. Die Zins- und Dividendenerträge sind die „echten“ Einnahmen, die anderen mehr oder weniger manipulierbar.

In Zeiten steigender Kurse bestehen selbstverständlich keine Bedenken, auch einmal einen größeren Teil der Bezugsrechterlöse sowie der realisierten Kursgewinne auszuschütten. Dieser Substanzverlust wird durch die sich aufwärts bewegenden Aktienkurse überspielt. Bedenklicher wird es, wenn auch während einer anhaltenden Abwärtsbewegung „Gewinne realisiert“ werden, nur um die Ausschüttungen aufzufrischen, Da von der Tendenz her nicht genügend Kursgewinne anfallen, werden buchtechnisch solche konstruiert, was sich recht mühelos und unbemerkt von der Öffentlichkeit machen läßt.

Eine Ausschüttung ist dann „qualitativ“ hochwertig, je größer der Anteil der Einnahmen aus Zinsen und Dividenden ist. Investa schüttet für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 1962 bis zum 30. September 1963 je Zertifikat 3,50 DM aus, das sind 0,25 DM weniger als im Jahr zuvor. Auf den Preis des Zertifikats am Schluß des Geschäftsjahres von 67 DM bezogen sind das 5,22 %. An der Ausschüttung von 3,50 DM sind die „echten“ Einnahmen jedoch nur mit einem Betrag von 2,15 DM beteiligt, also beträgt die „echte“ Rendite auch nur 3,2 %.

Nun werden Sie, meine verehrten Leser, vielleicht sagen: „Das sind hübsche Rechnungen, sie mögen sogar stimmen, aber für mich sind sie völlig uninteressant. Für mich ist nur der Betrag wichtig, den ich schließlich gutgeschrieben bekomme.“ Das ist eine durchaus verständliche ist, erhalten Sie über eine entsprechende Erhöhung des Zertifikatspreises „vergütet“. Die Tabelle gibt darüber Aufschluß.

Das Zertifikat hat mit einer Wertsteigerung von 17,8 % den größten Teil des im Jahr 1961/62 erlittenen Verlustes von rund 25 % wieder aufgeholt. Die meisten Baisse-Schäden sind also repariert. Grundsätzliche Veränderungen in der Anlagepolitik hat es kaum gegeben. Im Vordergrund dürfte der Gedanke gestanden haben, die „echte“ Rendite zu verbessern. Und daran wird auch in Zukunft festgehalten. We-Ansicht. Nur sollten Sie sich soviel merken: Die Höhe der Ausschüttung ist kein Maßstab für die Qualität und die Tüchtigkeit eines Fonds. Eine solche Bewertung kann man nur durch den Vergleich über mehrere Jahre vornehmen. Dabei muß man die Entwicklung der Ausgabepreise verfolgen – unter Berücksichtigung der vorgenommenen Ausschüttungen. Wenn ich überhaupt näher auf die Zusammensetzung von Ausschüttungen eingegangen bin, dann um Ihnen klar zu machen, warum die Ausschüttungen von Investa und Intervest zurückgenommen worden sind. Die Fondsleitung hat ihre Politik auf weitgehende Substanzschonung abgestellt. Was Ihnen daher an der Ausschüttung verloren gegangen sentliche Erhöhungen haben sich bei den Chemie-Werten und Banken ergeben. Angefallene Bezugsrechte wurden in der Regel ausgeübt. Die bessere Börsentendenz erlaubte es, zwischenzeitlich echte Kursgewinne zu realisieren. An Aktien wurden neu in den Fonds aufgenommen: Aachener Rückversicherungs-Gesellschaft, Allianz Versicherungs-AG, Frankfurter Bank, Industrie-Kreditbank AG, Nordstern Allgemeine Versicherungs-AG, Rosenthal-Porzellan AG, Scheidemandel-Motard Werke AG und Thuringia Versicherungs-AG. Dagegen schieden im zweiten Halbjahr die Aktien der Berlinischen Feuer-Versicherungs-Anstalt aus. Im Geschäftsbericht wird das nicht näher begründet. Zu vermuten ist, daß dieser Schritt darauf zurückgeht, daß die Feuerversicherung in den letzten Jahren nur wenig ergiebig gewesen ist.

Während Investa lediglich deutsche Wertpapiere enthält, ist Intervest international. Der geringe Zuwachs im Umlauf der Intervest-Zertifikate zeigt, wie sehr das deutsche Publikum vor einer internationalen Anlage zurückscheut. Im vergangenen Jahr war das kein Fehler, denn Investa hat sich vom Ausgabeoreis her geseihen zweifellos vorteilhafter entwickelt.