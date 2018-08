In Griechenland hat es einen politischen Erdrutsch gegeben. In den freiesten Wahlen, die Hellas in den letzten dreitausend Jahren erlebt hat, verloren die Konservativen ihre Mehrheitsstellung an die Liberalen. Die Nationalradikale Union des früheren Ministerpräsidenten Karamanlis errang nur 38,9 Prozent der Stimmen (1961: 50,8), die Zentrums-Union Papandreous 42,2 (1961: 33,6). Die linksradikale EDA büßte von ihren 15 Prozent ein weniges ein.

Karamanlis hat die Wahlen verloren, obwohl er seinem Lande in acht Jahren zu Stabilität und auch zu allmählich wachsendem Wohlstand verholfen hat. Er stürzte, weil er den Versuchungen der Macht in vieler Hinsicht nicht hatte widerstehen können: bei der Durchführung der letzten Wahlen, im Umgang mit der Opposition, bei der Behandlung sozialer Probleme. Sein herrschaftliches Selbstvertrauen war größer als seine demokratische Empfindsamkeit.

Nun bildet die Partei Papandreous die stärkste Parlamentsfraktion – auf Grund eines Verhältniswahlrechtes, das sie lange und laut gefordert hatte. Dieses Wahlrecht schaffte die Prämien ab, die früher die stärkste Partei belohnten. Papandreou mag das jetzt bedauern, denn über eine Mehrheit der Parlamentsmandate verfügt er nicht, und es wird ihm schwerfallen, eine tragfähige parlamentarische Plattform für seine Regierung zu zimmern.

Güter Wille ist dem 75jährigen gewiß zuzubilligen, obwohl ihn stets ein Hang zur unverantwortlichen Demagogie auszeichnete, solange er noch die Opposition führte. Aber mit gutem Willen allein ist es in seinem Lande nicht getan. Er hat viel versprochen; wird er seine Versprechen halten können? Und wenn er es ernsthaft versucht: Wird ihm sein Vorhaben gelingen, ohne daß dabei die mühsam gewonnene Stabilität wieder in die Brüche geht? ts