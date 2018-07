Hamburg

Wat is Kunst – wat is Wohrheit?“ fragt über dem Eingang, in Fraktur an die Wand gemalt, ein Eulenspiegel, der auf Seiten der Kunst einen Spiegel, für die Wahrheit das Hamburger Wappen trägt. Diese Fragen zu beantworten, ist demnach Programm des plattdeutsch spielenden Ohnsorg-Theaters an den Großen Bleichen in Hamburg.

Der Kultursenator überreichte am Sonntag dem Direktor, Regisseur und Schauspieler dieser Bühne, Hans Mahler, den von der Stiftung F.V.S. gespendeten Richard-Ohnsorg-Preis „für nachschöpferische Leistungen auf dem Gebiet der Rezitation, der Schauspielkunst oder der Regie und Dramaturgie im Theater und beim Funk und Fernsehen“. Mahler, der erste, der diesen mit 5000 Mark dotierten Preis erhielt, sagte, das Publikum wolle immer noch – und immer mehr – plattdeutsche Stücke sehen, aber den Autoren solcher Volkswerke müsse geholfen werden; von den Tantiemen der Verlage und Theater könnten sie nicht leben.

Das war am Vormittag – und am Abend gab es „Witte Wyandotten“, was der Unkundige für einen niederdeutschen Frauennamen zu halten geneigt ist. Es ist aber eine Rasse von weißen Hühnern. Bestätigt sah der Besucher des Direktors Behauptung, das Publikum wolle plattdeutsche Dramen sehen, bestätigt auch, daß man dafür Stücke dringend braucht. Ob sie durch Für-, derung von plattdeutschen Nachwuchsautoren beschafft werden könnten, ist eine andere Frage.

Da kommen die Zuschauer – überwiegend Leute gesetzten Alters – im Sonntagskleid ins Theater. Sie haben sich nicht vom heimischen Fernsehen losgerissen, um die Frage nach Kunst oder Wahrheit zu beantworten. Sie wollen unterhalten sein.-Und sie fühlen sich unterhalten. Das dürftige Stückchen hat seine Einfälle breit ausgewalzt, die Schauspieler tun das ihre, um durch biedere Späße das Machwerk aufzuputzen. Die Zuschauer lachen über alles – über das Banalste, das Unwahrscheinlichste, das Schlimmste. – Die „positive“ Zentralfigur ist Opa, der kraft List, Dummheit und Amoral am Leben bleibt – nach dem ihm seine Schwiegertochter und deren krimineller Freund trachten. Der gedungene Mörder entpuppt sich als Freund der Hühnerzucht gleich Opa. Aus.

Die Zuschauer amüsieren sich – mit einem „Volksstück“, das ohne Moral und ohne Liebe auskommt, das kleinbürgerlichen Muff mit banaler Kriminalität aufschmückt und noch ein bißchen Streusel absurdes Theater über das Ganze schmiert. Hier siegt nicht einmal mehr das Gute, wie im Kasperletheater.

Ob mit soviel Bereitwilligkeit, zuzuhören, nicht mehr anzufangen wäre? Entweder, man wendet sich der Realität zu, oder aber man macht kindliches Theater – dann aber mit einer Moral. Hier wäre gute Gelegenheit, ein zeitkritisches Licht aufzustecken. Die Unterhaltung braucht dabei nicht zu kurz zu kommen. R.H.