In einem Taifunland ist man nie irgendeiner Sache sicher! Wie sehr dieses Wort des Ngo Dinh Nhu in Südvietnam zutrifft, hat sich für seinen Urheber, den Bruder des gestürzten Präsidenten Diem, inzwischen erwiesen. Aber es wäre wohl voreilig zu glauben, daß mit dem Ende eines Terrorregimes zugleich auch jene tiefverwurzelte Krise beendet sei, die die politische Situation dieses Taifunlandes seit langem prägt. Nhu ist tot, aber es mag leicht geschehen, daß sein Wort weiterhin gültig bleibt.

Darüber vermag auch der Freudentaumel nicht hinwegzutäuschen, der seit einer Woche Südvietnam erfaßt hat. Denn der Kampf um die Freiheit dieses Landes am Südostzipfel Hinterindiens wird nicht auf den Boulevards Saigons entschieden, sondern im schmutzigen Dschungelkrieg gegen die kommunistischen Vietcong.

Nun ist es gewiß so, daß dieser Guerilla-Krieg von nun an mit mehr Verve und mit besseren Erfolgschancen geführt werden kann als bisher. Denn wenn es stimmt, daß der Kampf nicht in Saigon entschieden werden kann, dann ist wohl auch richtig, was die südvietnamesischen Offiziere schon seit langem erklärt haben: „Das eigentliche Schlachtfeld sind nicht die Sümpfe des Mekong-Deltas und nicht die Urwälder längs der laotischen Grenze; das eigentliche Schlachtfeld liegt in den Herzen und Hirnen der fünfzehn Millionen Südvietnamesen.“ Und sie fügten hinzu: „Was uns die Herzen der Bevölkerung gewinnt, wird uns auch die Schlacht gegen den Kommunismus gewinnen!“

Diem hatte die Herzen der Bevölkerung verloren. Durch seine so brutale wie törichte Buddhistenunterdrückung hat er zwei Drittel der Menschen in Südvietnam gegen sich aufgebracht. Dazu kam, daß er, der sich seiner Herrschaft und der seines Clans immer unsicherer wurde, auf ärgerliche Weise mehr und mehr in die Kriegsführung eingriff. Erstens versuchte er Truppenzusammenballungen ängstlich zu verhindern. Und zweitens hatten nur solche Offiziere eine Beförderungschance, deren Loyalität gegenüber dem Palast er sicher zu sein glaubte. Ihre militärische Tüchtigkeit spielte dabei eine untergeordnete Rolle.

General Minh, der den Putsch gegen Diem anführte und der mindestens einstweilen auch der starke Mann in der Interimsregierung bleiben wird, hat als sein Hauptziel angekündigt, den Kampf gegen den Kommunismus fortzusetzen und die Errichtung demokratischer Institutionen vorzubereiten“. Was den Punkt Nummer eins anlangt, so heißt es, er habe energische Maßnahmen, die die Kampfführung straffen sollen, schon eingeleitet. Und in Punkt Nummer zwei klingen die bisher formulierten Ziele des neuen Regimes immerhin vielversprechend: Es soll unbedingte Religionsfreiheit gewährleistet und die Macht an eine gewählte Regierung übertragen werden, „sobald die Situation freie Wahlen erlaubt“. Zwar sei vorerst eine „disziplinierte Demokratie“ das Gebot der Stunde, doch hätten die Streitkräfte nicht die Absicht, im Lande eine Diktatur zu errichten, da sie der Meinung seien, „daß die beste Waffe im Kampf gegen den Kommunismus Demokratie und Freiheit sind“.

Zunächst sind dies nicht mehr als Worte; die Gefahr ist noch nicht gebannt, daß die Militärjunta die südvietnamesische Krise im Diadochenkampf ehrgeiziger Generäle verewigt. Hält sich die neue Regierung aber an ihr proklamiertes Ziel, dann wird es ihre erste Aufgabe sein, der kriegsmüden Bevölkerung des Landes das Gefühl zu geben, daß der Kampf gegen die Kommunisten von nun an eine nationale, eine Sache aller ist – und nicht mehr die Sache eines korrupten Familienklüngels, der im Bunde mit den Amerikanern zu sein schien.

Und genau hier liegt das prekäre Problem, das sich künftig für die neuen Herren in Saigon ergeben wird. Wenn sie die nationale Einheit erzielen wollen, werden sie dies kaum anders erreichen können als dadurch, daß sie an das Selbstgefühl – und dies heißt: an das asiatische Selbstgefühl – der Südvietnamesen appellieren. Fast zwangsläufig ergibt sich daraus eine gewisse Distanzierung von den Amerikanern, die dem Volk allzulang als Komplizen Diems und damit gleichsam als Terrorgehilfen erschienen sind.